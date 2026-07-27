Veja onde estão os jogadores que disputaram o Paraibano pelo Campinense em 2026

A maioria dos jogadores que disputou o Campeonato Paraibano 2026 pelo Campinense já está de casa nova. Sem calendário nacional para este ano e com o início das 3ª e 4ª divisões do Brasileirão, os atletas que se destacaram na boa campanha do rubro-negro no estadual já foram para outros clubes.

+ Campanha do Campinense no Paraibano terminou na semifinal, após eliminação nos pênaltis para o Sousa.

Apresentação oficial do elenco do Campinense para 2026. (Foto: Estefinho Francelino/Campinense)

Com vaga assegurada na Série D 2027, a Raposa já alcançou o principal objetivo da temporada e agora tem apenas a Copa Paraíba, que está marcada para agosto, para disputar.

O elenco rubro-negro contava com cerca de 30 jogadores, entre nomes experientes e apostas, como Hélio Paraíba, Jô Santos, Éverton Heleno, Patrik Dias e o goleiro Wallace. Ao longo da competição, a equipe ainda recebeu reforços pontuais para a fase decisiva.

Com o encerramento do Paraibano, os caminhos foram diversos. Parte dos jogadores seguiu para clubes que disputam a Série D ou outras competições nacionais neste segundo semestre, aproveitando a visibilidade do estadual.

Everton Heleno -> Sousa

Everton Heleno já marcou três gols com a camisa do Dino. (Foto: Sousa EC)

O principal jogador e artilheiro da Raposa na competição assinou com o Dinossauro para disputa da Série D e Copa do Nordeste. E ele já chegou se destacando, foram dois gols contra o Confiança, que o colocaram como atual artilheiro do futebol paraibano.

Vitinho -> GAS (Roraima)

Vitinho comemora título do Campeonato de Roraima. (Reprodução/Instagram)

Outro destaque da Raposa foi Vitinho, que saiu após o Paraibano e foi campeão estadual com o Grêmio Atlético Sampaio (GAS), em Roraima. O atacante participou de três partidas e marcou um gol na semifinal, sendo peça importante na campanha do título. Ele permanece no clube para a disputa da Série D.

Wallace -> São Bernardo (São Paulo)

Um dos melhores goleiros do Campeonato, Wallace saiu da Raposa após a eliminação para o Sousa. Ele acabou se transferindo para o São Bernardo onde já foi titular em três partidas e disputa a Série A3 do Paulista.

Augusto Potiguar/ Kauê/Jackson -> Central (Pernambuco)

O Central fez a “feira” no Campinense e levou logo um trio de peso. Reforçou as duas laterais com Jackson Santos, na esquerda, e Augusto Potiguar, um dos destaques do Campeonato Paraibano, na direita. Para complementar ainda trouxe o meio-campo Kauê.

Outros destaques do rubro-negro na temporada também deixaram o clube como é o caso dos zagueiros Franklin e Erick Henrique, que foram para Ceilândia e Goiatuba, respectivamente.

Confira para onde foram os jogadores do Campinense no Paraibano 2026:

Goleiros: Wallace (São Bernardo), Lucas Barros (Serrano-RJ), Gatito Cordeiro (Campinense), Carlão (Icasa) e Victor (Campinense);

Wallace (São Bernardo), Lucas Barros (Serrano-RJ), Gatito Cordeiro (Campinense), Carlão (Icasa) e Victor (Campinense); Laterais-direitos: Augusto Potiguar (Central de Caruaru) e Pedrinho (Campinense);

Augusto Potiguar (Central de Caruaru) e Pedrinho (Campinense); Zagueiros: Erik Henrique (Goiatuba), Gabriel Yanno, Franklin (Ceilândia), Kadu (Campinense) e Yuri Pedral (Campinense);

Laterais-esquerdos: Fernando Júnior (Campinense) e Jackson Santos (Central de Caruaru);

Fernando Júnior (Campinense) e Jackson Santos (Central de Caruaru); Volantes: Patrik Dias (Sampaio Corrêa), Lídio, Lucas Martins (Guarani) e Emerson (Blumenau);

Patrik Dias (Sampaio Corrêa), Lídio, Lucas Martins (Guarani) e Emerson (Blumenau); Meias: Kauê Pires (Central de Caruaru), Alex Barros (Campinense), Hugo Iglesias (Portuguesa-RJ) e Éverton Heleno (Sousa);

Kauê Pires (Central de Caruaru), Alex Barros (Campinense), Hugo Iglesias (Portuguesa-RJ) e Éverton Heleno (Sousa); Atacantes: Hélio Paraíba (Campinense), Gean Júnior (Luverdense), Joesley (São Luiz), Vitinho (GAS), Elicley (Portuguesa-RJ), Macildo, Joãozinho (Juventus-SP), Lúcio Maranhão, Thiaguinho (Aparecidense) e Miguel Vinícius (Portuguesa-RJ).

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