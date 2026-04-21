assista ao 2° dia de eventos em João Pessoa

A Olímpica Máster Nordeste 2026 é um evento que reúne diversas modalidades na categoria máster. Atletas de vários lugares do país estão nas disputas, que começaram no sábado (18) e vão até terça-feira (21). E o Jornal da Paraíba transmite as principais emoções, ao vivo e de graça.

Assista ao 2° dia de Olímpica Máster Nordeste 2026. (Arte: Chatgp)

Narração: William Fontes

Comentários: Expedito Madruga

Reportagens: Juliana Bandeira

Assista ao 2° dia de Olímpica Máster Nordeste:

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