assista ao 2° dia de eventos em João Pessoa
A Olímpica Máster Nordeste 2026 é um evento que reúne diversas modalidades na categoria máster. Atletas de vários lugares do país estão nas disputas, que começaram no sábado (18) e vão até terça-feira (21). E o Jornal da Paraíba transmite as principais emoções, ao vivo e de graça.
- Narração: William Fontes
- Comentários: Expedito Madruga
- Reportagens: Juliana Bandeira
Assista ao 2° dia de Olímpica Máster Nordeste:
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