Por MRNews



Wise e Visa lançam cartão exclusivo inspirado na Copa do Mundo 2026

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A Wise, em parceria com a Visa, anunciou o lançamento de uma edição limitada de cartão de débito inspirada no futebol para celebrar a Copa do Mundo FIFA 2026. O produto chega com design exclusivo voltado ao público brasileiro, reforçando a conexão entre o país e o esporte mais popular do mundo.

Edição limitada com identidade brasileira

O novo cartão físico traz cores inspiradas na bandeira do Brasil e estará disponível exclusivamente para residentes no país. Os pedidos poderão ser realizados entre 16 de abril e 31 de outubro de 2026.

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Para novos clientes da Wise, a solicitação do cartão não terá custo. Já os usuários que já possuem o cartão poderão solicitar a versão especial mediante pagamento de R$ 30, seguindo o mesmo processo de emissão de segunda via dentro do aplicativo.

Uso global e foco em viajantes

O cartão Wise com bandeira Visa continua oferecendo uma das principais vantagens da fintech: a possibilidade de uso internacional em mais de 100 países, além de suporte para mais de 40 moedas diferentes.

Esse modelo é especialmente atrativo para viajantes frequentes, permitindo pagamentos no exterior com conversão automática e taxas competitivas — um diferencial relevante para quem busca praticidade e economia em viagens internacionais.

Atualmente, a Wise já ultrapassa a marca de 3 milhões de cartões emitidos no Brasil, consolidando sua presença no mercado de soluções financeiras globais.

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Cartão digital com múltiplos designs

Além da versão física exclusiva, os clientes também poderão escolher entre 16 opções de design para o cartão digital, todas inspiradas em seleções participantes do torneio mundial.

Esses cartões virtuais podem ser ativados instantaneamente pelo aplicativo da Wise, sem custo adicional, e estarão disponíveis até o fim de outubro de 2026.

Promoção pode levar brasileiros à Copa

Como parte da campanha, a Wise e a Visa também lançaram a promoção “Quem sabe vai de Wise”, que vai premiar clientes com uma viagem para assistir a jogos da Copa do Mundo FIFA 2026, que será realizada nos Estados Unidos.

A ação é válida até 30 de abril e reforça o posicionamento das marcas em oferecer não apenas serviços financeiros, mas também experiências ligadas ao universo das viagens e do entretenimento.

Estratégia alinhada ao público brasileiro

A iniciativa reforça o foco das empresas no mercado brasileiro, especialmente em um momento em que viagens internacionais voltam a crescer e o interesse por soluções financeiras globais aumenta.

Ao unir futebol, inovação e benefícios práticos para o dia a dia e para viagens, o lançamento do cartão especial posiciona a Wise e a Visa como protagonistas em uma tendência cada vez mais forte: a integração entre experiência, mobilidade e meios de pagamento.

Tags: Wise, Visa, Copa do Mundo 2026, cartão internacional, viagens, fintech, cartão de débito, promoção