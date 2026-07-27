veja dias e os locais afetados

Cagepa suspende fornecimento de água em bairros de João Pessoa nesta quarta-feira (30). Foto: Agência Brasil/EBC. Foto: Agência Brasil/EBC

Vai faltar água em diversas localidades da Grande João Pessoa a partir deste domingo (19). A interrupção é por causa da limpeza dos reservatórios. O cronograma de interrupção foi divuilgado pela Cagepa no sábado (18). (Confira completoi ao fim da reportagem)

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A medida faz parte do calendário de manutenção periódica da Cagepa para a garantia da segurança e qualidade da água distribuída.

O processo de limpeza será realizado a partir de domingo (e segue até sexta-feira (24).

De acordo com a companhia, em alguns locais os serviços serão realizados em horários noturnos para diminuir os impactos à população. A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa logo após a conclusão dos serviços.

A população pode buscar mais informações por meio dos canais oficiais da Cagepa, com atendimento gratuito pelo telefone 115, além de WhatsApp (83) 98198-4495, Telegram (@cagepabot), aplicativo da companhia e agência virtual no site institucional.

Confira os dias e os locais afetados

Domingo (19/04)

Reservatório R-01 (Diogo Velho)

Interrupção: das 08h às 18h

Locais: Jaguaribe, Centro, Varadouro, Róger, Tambiá, Alto do Céu, Padre Zé, Salinas Ribamar, Porto de João Tota e Vem-vém

Segunda-Feira (20/04)

Reservatórios R-28 (Penha), R-31 (Jacaré), R-20 (Portal do Poço) e R-26 (Cabedelo)

Interrupção: 9h às 19h

Locais: Praia da Penha, Praia do Jacaré, Oceania VI, Cabedelo e Areia Dourada

Terça-feira (21/04)

Reservatórios R-14 (Altiplano) e R-38 (Cidade Recreio)

Interrupção: 22h às 3h

Locais: Altiplano, Cidade Recreio e Cabo Branco

Quarta-feira (22/04)

Reservatório R-11 (Cristo)

Interrupção: 22h às 4h

Locais: Cristo, Rangel, Varjão, Homero Leal, Jd. Samaritano, Boa Esperança, Jd. Itabaiana e Vale das Palmeiras.

Quinta-feira (23/04)

Reservatório R-32 (Polo Turístico)

Interrupção: 22h às 4h

Locais: Mangabeira VIII, Conjunto Benjamim Maranhão, Comunidade Jacarapé e Polo Turístico.

Sexta-feira (24/04)