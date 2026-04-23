Governo abre 10 vagas de graduação e doutorado sanduíche na Itália — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa (Fapesq), lançou, nesta sexta-feira (17), dois novos editais do Programa Paraíba sem Fronteiras voltado à concessão de bolsas de graduação sanduíche e doutorado sanduíche para mobilidade internacional na Universidade de Florença (Unifi), na Itália.

Ao todo, estão sendo ofertadas 10 vagas, sendo 7 para estudantes de graduação e 3 de doutorado. As inscrições ocorrem do dia 22 de abril até o dia 6 de maio, e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma SIGFAPESQ (https://sigfapesq.ledes.net).

Doutorado sanduíche – O edital para doutorado sanduíche tem oportunidades distribuídas nas áreas de arquitetura, com foco em sustentabilidade e inovação no ambiente construído (1 vaga), e física (astrofísica/astronomia) (2 vagas).

Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de doutorado em instituições de ensino superior públicas ou privadas sediadas na Paraíba. Entre as instituições aptas estão Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Unipê e Facene/Famene. Para participar. Os candidatos devem ter o nível mínimo B2 em língua inglesa.

Confira o edital no link https://fapesq.rpp.br/editais/editais-2026/17_04_26-edital-no-20_2026-concessao-de-bolsas-de-doutorado-sanduiche-para-mobilidade-internacional-do-programa-paraiba-sem-fronteiras-universita-di-firenze.pdf

Graduação sanduíche – Já o edital para graduação sanduíche, podem se inscrever estudantes que estejam regularmente matriculados em cursos de graduação de instituições públicas sediadas na Paraíba e vinculadas ao programa, como Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Para participar, os candidatos devem ter o nível mínimo B1 em língua italiana.

As oportunidades para graduação sanduíche são distribuídas entre as áreas de arquitetura (com foco em planejamento urbano, design ou arquitetura) e física (astrofísica).

Confira o edital no link https://fapesq.rpp.br/editais/editais-2026/17_04_26-edital-no-21-2026-concessao-de-bolsas-de-graduacao-sanduiche-para-mobilidade-internacional-do-programa-paraiba-sem-fronteiras-unifi.pdf

Paraíba Sem Fronteiras – O programa tem como objetivo promover a formação acadêmica internacional, fortalecendo a qualificação dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico do estado, por meio da cooperação com uma universidade estrangeira de excelência.