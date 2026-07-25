Sine-PB promove cursos de qualificação para facilitar acesso de trabalhadores às oportunidades de emprego — Governo da Paraíba

Cerca de 30 alunos concluíram os Cursos de Qualificação promovidos pelo Governo da Paraíba, por meio do Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. As capacitações foram nas áreas de Operador de Computador, Excel Avançado + Power BI e Auxiliar Administrativo.

Essas atividades integram as ações do Sine com o objetivo de preparar melhor os trabalhadores e facilitar seu acesso às oportunidades de emprego. As aulas aconteceram nos Centros Sociais Urbanos (CSUs), nos bairros do Rangel e Mandacaru, fortalecendo o acesso à qualificação em diferentes territórios.

Para o gerente executivo de Trabalho, Emprego e Renda do Sine-PB, Flávio Costa, disse que a ação é considerada muito gratificante por contribuir diretamente para a formação de pessoas. “A iniciativa reforça a importância de levar qualificação a diferentes territórios, ampliando o acesso a oportunidades e atendendo às demandas do mercado de trabalho. A parceria entre as instituições envolvidas fortalece a execução do projeto e a expectativa é de ampliar a oferta de novas turmas e ações nos próximos meses, consolidando o compromisso com o trabalho, emprego e renda”.

Cristal Alves de Oliveira, 18 anos, moradora do bairro do Rangel, falou que foi importante o curso porque está começando o seu próprio negócio. “A gente viu muita coisa, agora tenho uma visão mais ampla do que eu vou fazer, já estou colocando em prática inclusive”.

Danilo Gabriel dos Santos, que ministrou o curso de Operador de Computador, enfatizou que o curso promove inclusão digital com foco na qualificação para o mercado de trabalho e no estímulo ao empreendedorismo. “A iniciativa tem alcançado principalmente pessoas que buscam autonomia no uso da internet e acesso a serviços digitais. A cada turma cresce o interesse e o engajamento, evidenciando a importância do projeto na ampliação de oportunidades e no fortalecimento da inclusão digital”.

Maria Miriam Lucas, de 56 anos, autônoma, enfatizou emocionada que encontrou no curso uma oportunidade de investir no próprio futuro. “Retomei os estudos e essa qualificação em informática veio como complemento essencial para minha formação”.

Rizomar Nunes, ex-funcionária do Centro Social Urbano do Rangel, comentou: “Durante um bom tempo trabalhei aqui e participo sempre das atividades ofertadas no espaço e agora veio esse curso, é gratificante pra nós do bairro”.

Pedro Salvador, coordenador do Projeto Conecta Futuro, executor dos cursos, considera relevante a escolha dos locais onde os cursos são realizados. “São territórios que enfrentam maior vulnerabilidade. Levar essas formações a esses espaços significa promover inclusão e ampliar horizontes para quem mais precisa. A conclusão das turmas representa um momento de grande satisfação, por promover inclusão e novas perspectivas de futuro para os participantes”.

As próximas turmas irão acontecer de 22 a 28 de abril, nos CSUs do Geisel e Rangel, as inscrições estão sendo realizadas de maneira presencial nos respectivos locais. Os cursos iniciaram em fevereiro e seguem até junho deste ano.