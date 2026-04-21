Ex-Campinense, Evaristo Piza é anunciado por clube da Série C; veja qual

O técnico Evaristo Piza está de casa nova. Após boa passagem pelo Campinense no Campeonato Paraibano deste ano, o treinador foi anunciado pelo Anápolis, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

Ele assume o lugar de Ângelo Luiz, demitido no último fim de semana após derrota para a Inter de Limeira pela competição nacional.

Estefinho Francelino / Campinense

O Anápolis está na 19ª colocação e ainda não pontuou na Série C, com derrotas para Ituano e Inter de Limeira.

Ele se destacou no início de 2026 por chegar às semifinais do estadual com a Raposa, garantindo calendário nacional para 2027 e sendo eleito o melhor técnico da competição.

A estreia de Evaristo Piza no comando do Galo da Comarca será contra o Ypiranga-RS, sábado, às 19h30, fora de casa.

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