Por MRNews



Rodoviária ou Aeroporto? BRT Lounges inaugura sala VIP inédita no Terminal Rodoviário do Tietê

O conceito de viagem confortável acaba de ganhar um novo capítulo no Brasil — e, dessa vez, fora dos aeroportos. A BRT Lounges inaugurou sua primeira sala VIP dentro de uma rodoviária, elevando o padrão de experiência para passageiros que viajam de ônibus a um nível até então restrito ao transporte aéreo.

Localizada no Terminal Rodoviário do Tietê, a maior rodoviária da América Latina, a novidade marca uma mudança clara no comportamento do mercado: conforto e exclusividade não são mais privilégios apenas de quem voa.

Um novo padrão de conforto para viagens terrestres

A sala VIP foi inaugurada em modelo de soft opening e ocupa cerca de 300 m², com capacidade para aproximadamente 90 passageiros. O espaço foi projetado para atender diferentes perfis de viajantes — desde executivos que precisam trabalhar até famílias em busca de mais comodidade antes do embarque.

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Entre os destaques da estrutura estão:

Wi-Fi de alta velocidade

Espaços de trabalho e reuniões (silence room)

Chuveiros completos

Brinquedoteca para crianças

Áreas de descanso confortáveis

Na parte gastronômica, o padrão segue o modelo das melhores salas VIP de aeroportos: pratos quentes, snacks variados, frutas, doces, além de bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

A experiência premium está mudando

A chegada da BRT Lounges à rodoviária simboliza uma inversão interessante no mercado de viagens. Por anos, ouviu-se que “aeroportos estavam virando rodoviárias”. Agora, o movimento parece ser o contrário: as rodoviárias estão se sofisticando e adotando o padrão premium dos aeroportos.

Esse movimento acompanha também a popularização dos cartões de crédito de alta renda, como os famosos “Black”, que ampliaram o acesso às salas VIP no Brasil e no mundo. Ainda não foram divulgadas parcerias oficiais com programas como Priority Pass ou cartões específicos, mas a expectativa do mercado é que isso aconteça em breve.

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Vale a pena?

Do ponto de vista do viajante frequente, a novidade é extremamente relevante. A experiência de esperar horas em uma rodoviária — muitas vezes sem conforto, segurança ou estrutura adequada — pode agora ser substituída por um ambiente controlado, silencioso e com serviços premium.

Para quem já utiliza salas VIP em aeroportos, a proposta é familiar. Para quem nunca teve acesso, pode ser o primeiro contato com esse tipo de benefício — e um forte incentivo para repensar a forma de viajar.

O futuro das viagens no Brasil

A iniciativa da BRT Lounges pode abrir caminho para um novo segmento no país: salas VIP em terminais terrestres. Se o modelo se provar viável, é provável que outras rodoviárias estratégicas recebam espaços semelhantes nos próximos anos.

No fim das contas, a mensagem é clara: não importa se a viagem é de avião ou ônibus — o passageiro premium quer conforto, eficiência e exclusividade. E agora, finalmente, isso começa a chegar também às estradas.

Tags: salas VIP, rodoviária do Tietê, viagens de ônibus, BRT Lounges, cartões black, luxo em viagens, experiência premium