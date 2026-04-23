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Matheus Cunha faz gol decisivo e garante vitória do Manchester United contra o Chelsea

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Teve gol decisivo com sotaque paraibano neste fim de semana de Premier League. O Manchester United enfrentou o Chelsea, fora de casa, pela 33ª rodada da liga inglesa, e contou com o tento solitário de Matheus Cunha para sair com os três pontos e continuar firme na briga pela permanência na zona de classificação para a UEFA Champions League.

Matheus Cunha marcou o único gol na vitória do Manchester United contra o Chelsea. (Foto: Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

O primeiro tempo do clássico inglês se encaminhava para terminar sem gols. No entanto, já depois dos 40 minutos, Fofana precisou deixar o gramado para receber atendimento médico. Dessa forma, os Red Devils aproveitaram a vantagem numérica em campo para abrir o placar.

Bruno Fernandes conduziu a bola e achou Matheus Cunha, que mandou para o fundo das redes. Antes disso, ainda aos 12 minutos, Estevão sofreu uma lesão e precisou deixar o gramado, desfalcando o Chelsea de forma muito precoce na partida.

Com a vitória, o Manchester United garantiu que terminará esta rodada na 3ª colocação, faltando cinco rodadas para o fim do campeonato inglês. Este foi o oitavo gol de Cunha nesta edição da Premier League.

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