Parque Arruda Câmara oferece atividades recreativas gratuitas e ensinamento sobre a fauna e a flora

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) iniciou, nesta terça-feira (7), a primeira edição de 2025 do projeto ‘Férias no Parque’. As atividades, que se estendem até o dia 31 de janeiro, nos turnos da manhã e tarde, são gratuitas e atraíram diversos pais que foram compartilhar do aprendizado sobre a fauna e a flora com os filhos, aproveitando as férias escolares do início do ano.

A programação organizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), foi aberta às 8h30, com a exposição ‘Passarinhar’, com pássaros empalhados, como aves de rapina e bacurau, além de ovos de ema e outros tipos, onde os participantes puderam aprender ou aprofundar seus conhecimentos sobre a diversidade das aves brasileiras e a Mata Atlântica.

A dona de casa Ana Valéria Gomes, moradora do bairro Valentina Figueiredo, já participa do projeto ‘Férias no Parque’ há alguns anos e voltou a colocar a atividade na agenda de lazer com os três filhos, de 2, 9 e 13 anos. Ela disse que descobriu sobre o projeto através das redes sociais e, desde então, não perde uma edição.

“Acho essa ação muito importante tanto para meus filhos quanto para mim. Eu, por exemplo, descobri coisas na Bica sobre a natureza e os animais que não sabia que existiam, como por exemplo um ninho de formiga praticamente parecido como o do cupim e uma trilha maravilhosa pela mata”, destacou.

Continuando, ela explica que ficou abismada com o que aprendeu junto com os filhos e continua aprendendo. “Fiquei maravilhada porque eu vinha sempre aqui e não sabia desse potencial todo. Eu não sabia praticamente nada, só passeava e admirava as atrações, agora sei um pouco sobre cada um ser vivo que está aqui e meus filhos estão adorando o aprendizado. É um projeto que chega de forma gratuita à população e isso é muito bom”, finalizou.

Para o oficial de Justiça Max Veras, morador do bairro Jardim Oceania, é bom aprender em família sobre a natureza e cada ser que habita nela. “Esse é o segundo ano que venho com minha esposa e meu filho de 8 anos e adoramos, principalmente porque é uma visita guiada por biólogos e educadores ambientais que entendem e passam esse ensinamento para a gente. Aprender em família com os olhos de quem entende e mostra todos os detalhes da vida na natureza é perfeito”, afirmou.

A professora Aline Fonseca reside no Bessa e já participou junto com a filha de 9 anos da edição de julho e disse que recebe o projeto como um presente para um aprendizado em família sobre a natureza. “É uma experiência muito boa, enriquecedora, com muitas atividades educativas que conscientizam nós adultos e, principalmente, as crianças sobre a proteção do meio ambiente, dos animais. É um projeto importante para o desenvolvimento delas”, pontuou.

As atividades no horário da manhã começam sempre às 8h30 e vão até as 10h30 e, à tarde, iniciam às 14h e vão até 16h. Na programação constam brincadeiras como dominó de animais, oficina de brinquedos ecológicos, trilha da biodiversidade com observação do banho de sol dos répteis e conhecimento sobre os mamíferos e animais exóticos, além de piquenique, visita ao museu e outras ações.

A diretora do Parque Arruda Câmara, Milenna Simões, ressalta que durante todo o mês serão realizadas atividades diversas, das 8h30 até as 16h, com pausa apenas para o almoço. “A ação é gratuita aos visitantes, mas as vagas são limitadas e destinadas por ordem de chegada. É necessário apenas o pagamento da taxa ambiental de entrada, que custa três reais”, destacou.

Serviço – O Parque Arruda Câmara abre de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, com entrada até 16h, e taxa ambiental de R$ 3. Crianças com até 7 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos não pagam a taxa.