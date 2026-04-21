AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.11/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito
Por MRNews
Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento, implantação e suporte de licença de uso de software jurídico com funcionalidades integradas de gestão de processos judiciais e administrativos atendendo as necessidades da Procuradoria Jurídica do Município de Bonito/MS.
AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2026
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2026
FAVORECIDO: SEDEP SERVIÇO DE ENTREGA E DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 37.535.259/0001-47
VALOR: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
AVISO DE DISPENSA Nº. 12/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito
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PRAZO: 12 (doze) meses.
Bonito-MS, 17 de abril de 2026
Josmail Rodrigues,
Prefeito Municipal.