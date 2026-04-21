Atores paraibanos falam sobre reconhecimento do Nordeste em pré-estreia na Paraíba

Lucas Veloso, Marcélia Cartaxo e Hermila Guedes.. Luana Silva/Jornal da Paraíba

A première da segunda temporada da série “Cangaço Novo” ocorreu em Cabaceiras, na quarta-feira (15). O evento, que exibiu os dois primeiros episódios da nova temporada em uma sessão ao ar livre, reuniu o elenco, a equipe de produção e a comunidade local.

Para os atores paraibanos Marcélia Cartaxo e Joálisson Cunha, o sucesso da produção representa um marco no reconhecimento da arte feita na região.

“A gente viu que, muito tempo atrás, a nossa cultura era muito Rio e São Paulo, mas chegou um determinado tempo que regionalizou. E eu acho que aí foi quando o Brasil começou até realmente a assistir o próprio Brasil, nossas próprias histórias”, afirmou Marcélia Cartaxo, que interpreta a personagem Zeza.

Joálisson Cunha e Xamã.. Luana Silva/Jornal da Paraíba

Joálisson Cunha complementou, ressaltando que o talento local sempre esteve presente. “A gente sempre foi bom, a gente sempre foi incrível, a gente sempre contou as histórias. Eu acho que é bom que as pessoas voltem a olhar para algo que a gente já sabia que tinha. Então, reconhecer é a grande coisa de estar aqui”, disse o paraibano que interpreta Tirolesa.

A pré-estreia contou com a presença de grande parte do elenco, incluindo Alice Carvalho, Allan Souza Lima, Thainá Duarte, Lucas Veloso e o cantor Xamã, que se junta à trama nesta temporada. A segunda temporada de “Cangaço Novo” estreia oficialmente no dia 24 de abril.

O ator paraibano Lucas Veloso integra o elenco da segunda temporada e comemorou o evento na cidade paraibana. “Muito da série foi gravado aqui, muito desse sotaque, do chão, do clima, e nada mais justo do que trazer a premiere para Cabaceiras”.

A pré-estreia contou com a presença de grande parte do elenco, incluindo Alice Carvalho, Allan Souza Lima, Thainá Duarte, Lucas Veloso e o cantor Xamã, que se junta à trama nesta temporada.

Além dos atores, estiveram presentes os criadores, Mariana Bardan e Eduardo Melo, e os diretores Fábio Mendonça e Caito Ortiz.

A segunda temporada de “Cangaço Novo” estreia oficialmente no dia 24 de abril.



*A repórter viajou para Cabaceiras a convite da Prime Video.