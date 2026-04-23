Queda de helicóptero em Campina Grande: piloto é preso após ser identificada falta de habilitação – Foto: Redes sociais.

O piloto do helicóptero que caiu em Campina Grande foi preso pela Polícia Civil. A informação foi confirmada pelo delegado do caso, Rodrigo Monteiro, neste domingo (19). O homem de 46 anos não tinha habilitação para voar com a aeronave. Quatro pessoas estavam na aeronave e três, entre elas o piloto, precisaram ser levadas ao hospital.

O helicóptero era pilotado pelo empresário Josevan Rodrigues Ferreira. Também estavam na aeronave o irmão gêmeo do piloto, Josean Rodrigues Ferreira, o empresário Lamartynne Oliveira, dono do helicóptero; e uma criança de 9 anos.

De acordo com o delegado, após o acidente ocorrido no final da manhã do sábado (18), o piloto precisou dar entrada no Hospital de Trauma de Campina Grande e, após receber alta naquela oportunidade, acabou prestando depoimento e sendo preso. No interrogatório, ele ficou calado.

Ele precisou passar por novos atendimentos e, já sob custódia da Polícia Civil, foi encaminhado novamente para o Hospital de Trauma na cidade, onde permanece internado. O delegado disse ainda que a audiência de custódia deve acontecer antes do suspeito receber alta hospitalar.

Além da falta de habilitação, segundo as investigações, o empresário estava com o certificado médico aeronáutico vencido. O piloto vai ser investigado por crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo.

“Foi confirmada a falta de habilitação para pilotar aquela aeronave, assim como o certificado médico aeronáutico vencido”, disse o delegado Rodrigo Monteiro.

O Jornal da Paraíba ainda não conseguiu um posicionamento de Josevan sobre as informações divulgadas pela Polícia Civil.

As outras pessoas feridas, que também receberam alta do hospital no começo da noite do sábado (18), não precisaram de novos atendimentos.

FAB vai investigar o caso

Após o acidente, a Força Aérea Brasileira (FAB) abriu uma investigação para apurar a causa da queda do helicóptero. Os profissionais visitaram o local do acidente para a coleta de dados e a verificação dos danos causados durante a colisão.

Durante a análise inicial, os profissionais buscaram coletar dados, preservar elementos, e também a verificação inicial dos danos causados à aeronave ou por ela. Além do levantamento de outras informações necessárias à investigação.

A queda do helicóptero

Imagens registraram o momento em que o helicóptero caiu em Campina Grande,.Três pessoas precisaram ser levadas ao hospital

As imagens mostram que a aeronave cai poucos segundos após a decolagem. De acordo com a Corpo de Bombeiros, o helcóptero saiu de João Pessoa e realizou um pouso para abastecimento em Campina Grande. Durante o processo de decolagem, o motor perdeu potência, segundo os Bombeiros.

Outras imagens mostram o momento em que as pessoas que estavam no helicóptero são socorridas.

Resgate das vítimas

Imagens registraram o momento em que o helicóptero caiu em Campina Grande,.Três pessoas precisaram ser levadas ao hospital

As imagens mostram que a aeronave cai poucos segundos após a decolagem. De acordo com a Corpo de Bombeiros, o helcóptero saiu de João Pessoa e realizou um pouso para abastecimento em Campina Grande. Durante o processo de decolagem, o motor perdeu potência, segundo os Bombeiros.

Outras imagens mostram o momento em que as pessoas que estavam no helicóptero são socorridas.