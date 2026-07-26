Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro

Maior nome da história do basquete brasileiro, Oscar Schmidt morreu na tarde desta sexta-feira (17), no interior de São Paulo. Conhecido como “Mão Santa”, o ex-jogador de 68 anos chegou a ser hospitalizado após sentir um mal-estar, mas faleceu.

Oscar Schmidt é considerado o maior jogador da história do basquete brasileiro. Divulgação

De acordo com a assessoria de Oscar, ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), após ter um mal-estar, mas não resistiu.

Oscar já estava com a saúde debilitada após uma cirurgia. No começo de abril, o filho dele, Felipe Schmidt, recebeu homenagem no lugar do pai no Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Carreira vitoriosa

Recordista brasileiro em participações olímpicas, Oscar disputou cinco edições consecutivas dos Jogos e se tornou o único atleta a ultrapassar a marca de 1.000 pontos na história da competição. Com a Seleção, conquistou três campeonatos Sul-Americanos e um Pan, além do bronze no Mundial de 1978.

Oscar integrou o Hall da Fama da Fiba e, de forma inédita, também o Hall da Fama da NBA, mesmo sem nunca ter atuado na liga.

Oscar Schmidt é a maior estrela do basquete brasileiro. Reprodução/Esporte News Mundo

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