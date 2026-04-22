Crescimento nos números de casos de síndromes respiratórias reforça importância da vacinação dos grupos prioritários

Neste sábado (20), a Prefeitura de João Pessoa mantém a vacinação ativa exclusivamente nos pontos móveis distribuídos pela cidade. A iniciativa reforça a importância da prevenção, especialmente para aquelas pessoas que integram os grupos prioritários da campanha contra a Influenza. Vacinar continua sendo a forma mais eficaz de evitar complicações e agravamentos causados por doenças respiratórias.

A campanha nacional de vacinação começou em 28 de março e segue até 30 de maio. Dados recentes pela Fiocruz acendem um alerta importante. De acordo com o Boletim InfoGripe da Fiocruz destaca um aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), principalmente em crianças menores de 2 anos, em grande parte do país. O vírus sincicial respiratório (VSR) tem sido o principal responsável por esse crescimento. Por outro lado, os casos graves de Covid-19 seguem em queda.

Em 2026, no Brasil já foram notificados mais de 37 mil casos de SRAG. Entre os vírus identificados, destacam-se o rinovírus, a influenza A e o VSR. Nas últimas semanas, a circulação desses vírus continua significativa, reforçando a necessidade de proteção, especialmente por meio da vacinação.

“É importante que a população também fique atenta à etiqueta respiratória, um conjunto de medidas simples e práticas de higiene pessoal e coletiva, fundamentais para reduzir a transmissão de doenças infecciosas como gripe, Covid-19, resfriados, tuberculose e meningite”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Entre as recomendações estão o uso de máscara em caso de sintomas respiratórios, a utilização de lenço descartável para cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, além da higienização frequente das mãos com água e sabão. Quando isso não for possível, o uso de álcool em gel 70% também é indicado.

Durante o feriado – Para ampliar o acesso e proteger ainda mais a população, a Prefeitura também garantirá o funcionamento dos pontos móveis durante o ponto facultativo da segunda-feira (20) e no feriado de Tiradentes, na terça-feira (21). Mesmo com as salas de vacina fechadas, a imunização seguirá disponível em locais estratégicos e de grande circulação.

Os pontos móveis funcionam de segunda a sexta-feira no Home Center Ferreira Costa e no Shopping Sul, das 12h às 20h, e no quiosque da Orla do Cabo Branco, das 17h às 21h. Aos sábados, o atendimento acontece no Ferreira Costa, das 8h às 16h, no Shopping Tambiá, das 9h às 16h, e no Shopping Sul, das 10h às 16h. Como reforço, um novo ponto foi implantado no Mix Mateus, no bairro Valentina, funcionando de segunda a sexta, das 12h às 21h, e aos sábados, das 8h às 16h.

“Quem faz parte dos grupos prioritários ou tem doses pendentes deve procurar um dos pontos móveis disponíveis neste período e garantir a imunização, aproveitando o momento de folga para manter a vacinação em dia”, completou o chefe da Imunização.

Confira os locais e horários de funcionamento dos serviços neste sábado e durante o feriado:

Sábado (18):

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: das 8h às 16h (sábados)

Shopping Sul – Bancários

Horário: das 10h às 16h (sábados)

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: Somente aos sábados, das 9h às 16h.

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Segunda (20) e terça-feira (21):

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: das 12h às 20h

Shopping Sul – Bancários

Horário: das 12h às 20h

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: das 12h às 21h

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.