Transporte público

Representantes da Semob-JP e Sintur-JP fazem visita técnica no Parque Solon de Lucena e no Terminal de Integração do Varadouro

29/03/2023 | 15:00 | 55

Integrantes do Conselho Diretor da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros de João Pessoa (Sintur-JP) realizaram, na manhã desta quarta-feira (29), uma visita técnica nas plataformas de embarque e desembarque dos ônibus no Parque Solon de Lucena e no Terminal de Integração do Varadouro (TIV).

De acordo com o superintendente da Mobilidade Urbana de João Pessoa, Expedito Leite Filho, o objetivo da visita técnica foi conferir de perto a reforma e a restruturação dos serviços promovidos pela Semob-JP, em parceria com o Sintur-JP, no Terminal do Varadouro, e também avaliar os ajustes que foram feitos em 24 linhas de ônibus.

“A obra no Terminal já iniciou com a reforma dos banheiros, cabine de apoio dos agentes de mobilidade, como também a revitalização da pintura da sinalização vertical e horizontal, com isso vamos melhorar a prestação do serviço aos usuários do transporte público”, explicou.

Também estiveram presentes na visita o gerente institucional do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros de João Pessoa (Sintur-JP), Isaac Moreira Junior e Alison Ricartti (Unitrans). Além dos diretores da Semob-JP, Sanderson Cesário (Diope); Marcos Holmes (Daf); Victor Gomes (Ditran).