Relembre 10 jogos históricos entre paraibanos e clubes da elite pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (1º), Botafogo-PB e Flamengo se enfrentam em jogo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil 2025, no Estádio Castelão, no Maranhão. É mais um confronto de clube paraibano contra um gigante do Brasil. Pensando nisso, o Jornal da Paraíba traz alguns confrontos emblemáticos entre times do estado contra a elite do país pela competição nacional.

Sousa x Cruzeiro, pela 1ª fase da Copa do Brasil 2024. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sousa 1(4) x (5)1 Bragantino (1ª fase de 2025)

Além do Botafogo-PB, o Sousa encarou uma equipe que está na elite do futebol brasileiro na Copa do Brasil 2025. O Dinossauro recebeu o Bragantino pela 1ª fase, no Estádio Marizão, venceu boa parte do segundo tempo, mas viu os visitantes igualarem o placar nos minutos finais. Nas cobranças de pênaltis, o Massa Bruta garantiu sua classificação com uma grande atuação do goleiro Cleiton.

Sousa e Bragantino se enfrentaram no Marizão, em 2024, e ficaram no 1 a 1. (Foto: Wellington Faustino/FPF-PB)

Sousa 2 x 0 Cruzeiro (1ª fase de 2024)

Atualmente, o Sousa figura entre as principais equipes do futebol paraibano e conseguiu uma ascensão no cenário nacional na temporada passada, quando venceu o Cruzeiro — o maior campeão da história da Copa do Brasil, com seis títulos — por 2 a 0, pela 1ª fase da competição, no Estádio Marizão. Na sequência, o Dinossauro eliminou o Petrolina, mas acabou sendo eliminado na 3ª fase pelo Bragantino.

Campinense 0 x 2 Grêmio (1ª fase de 2023)

Há dois anos, o Grêmio anunciava a contratação de um dos maiores centroavantes da história do futebol sul-americano: Luis Suárez. Por causa disso, o sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil 2023 foi muito aguardado, e o adversário do Imortal acabou sendo o Campinense. Com o apelo midiático gerado pelo uruguaio, a diretoria da Raposa optou por vender o mando de campo, e a partida, realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, terminou com vitória dos gaúchos por 2 a 0.

Campinense x Grêmio, pela 1ª fase da Copa do Brasil 2025. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Campinense 0 x 0 São Paulo (1ª fase de 2022)

Pela 1ª fase da Copa do Brasil 2022, o Campinense enfrentou o São Paulo no Estádio Amigão. O confronto marcou o encontro entre o goleiro Mauro Iguatu, que teve um excelente desempenho, e Rogério Ceni, técnico do Tricolor. A Raposa não teve sua meta vazada, mas acabou ficando no empate por 0 a 0 contra os paulistas, o que culminou em sua eliminação.

Botafogo-PB 1 x 0 Palmeiras (Oitavas de final de 2016)

A melhor campanha do Botafogo-PB na Copa do Brasil aconteceu em 2016, quando o Alvinegro da Estrela Vermelha eliminou Linense, River-PI e Ceará, chegando às oitavas de final da competição contra o Palmeiras. Apesar da vitória no jogo de volta por 1 a 0, o Belo havia perdido o primeiro confronto por 3 a 0, no Allianz Parque, sendo eliminado pelo Verdão.

Botafogo-PB venceu o Palmeiras na partida de volta pela Copa do Brasil, em 2016; Verdão avançou no agregado. (Foto: Futura Press)

Campinense 1 x 2 Flamengo (2ª fase de 2013)

Campeão da Copa do Nordeste em 2013, o Campinense estava embalado com o título inédito e enfrentou o Flamengo naquela edição da Copa do Brasil. O jogo de ida aconteceu no Estádio Amigão e, apesar de a Raposa abrir o placar, Renato Abreu, com dois gols de falta, garantiu a vitória por 2 a 1. Na partida de volta, apesar de sufocar os cariocas, os paraibanos viram o placar se repetir, dando adeus à competição.

Campinense x Flamengo, pela 1ª fase da Copa do Brasil 2013. (Foto: Leonardo Silva/Vipcomm)

Treze 1 x 1 Botafogo (1ª fase de 2012)

Em 2012, o Treze teve o Botafogo como seu primeiro desafio na competição nacional. Após um empate em 1 a 1, em Campina Grande, o placar se repetiu no jogo de volta. Nas cobranças de pênaltis, com uma cavadinha mal executada e defendida por Jefferson, Léo Rocha acabou sendo o vilão da eliminação do Galo.

Treze 1 x 0 Fluminense (Quartas de final de 2005)

Há 20 anos, um clube paraibano fazia a melhor campanha do estado na Copa do Brasil. Depois de eliminar Ulbra, São Caetano e Coritiba, o Treze enfrentou o Fluminense pelas quartas de final da competição e não avançou à semifinal por muito pouco. O Tricolor venceu o jogo de ida por 1 a 0; em Campina Grande, no Amigão, o Galo venceu no tempo normal pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Alvinegro foi derrotado por 9 a 8.

Treze fez jogo duro contra o Fluminense em 2005. (Foto: Reprodução/TV Paraíba)

Botafogo-PB 1 x 0 São Paulo (1ª fase de 2001)

Se o Treze tem a melhor campanha, o Botafogo-PB amarga a pior derrota da Paraíba na história da Copa do Brasil. Em 2001, o Belo encarou o São Paulo, que venceu por um placar simples no jogo de ida, em João Pessoa. Contudo, foi a partida de volta que ficou marcada: o Tricolor emplacou 10 a 0 no Alvinegro da Estrela Vermelha, eliminando os paraibanos.

Treze 2 x 2 Corinthians (2ª fase de 1999)

Após eliminar o Santa Cruz, o Treze enfrentou o Corinthians pela 2ª fase da Copa do Brasil 1999. Aquele elenco do Timão serviu como base para o time campeão do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, mas o Galo fez grandes partidas. O placar de 2 a 2 se repetiu nos jogos de ida e volta, e a vaga foi definida nas cobranças de pênaltis, com vitória do Alvinegro Paulista por 4 a 2.

Treze e Corinthians empataram em 2 a 2 num jogão em 1999. (Foto: Reprodução/TV Paraíba)

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.