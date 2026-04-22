Por MRNews



💳 Bradesco Horizon: guia completo dos novos cartões com United e Marriott (com comparativo final)

O Bradesco lançou oficialmente sua nova linha de cartões premium voltada para viajantes: a família Horizon. Em parceria com a United Airlines e a Marriott International, os produtos chegam com a proposta de transformar gastos do dia a dia em experiências de viagem.

👉 Neste artigo completo, você vai entender:

O que é a linha Horizon e para quem ela é indicada

Diferenças entre os três cartões disponíveis

Como funciona o acúmulo de milhas e pontos

Benefícios exclusivos de viagens e estilo de vida

Pontos positivos e limitações

Qual cartão faz mais sentido para cada perfil

Uma tabela comparativa clara no final

✈️ O que é a linha Horizon?

A linha Horizon representa um novo posicionamento do Bradesco no mercado de alta renda. Em vez de apenas oferecer pontos genéricos, o banco decidiu criar cartões co-branded com programas globais:

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Isso significa que os pontos vão direto para esses programas — sem necessidade de transferência.

📌 Na prática: mais simplicidade, mas menos flexibilidade.

💳 Quais são os cartões disponíveis?

A família Horizon conta com três opções principais:

1. Bradesco Horizon (o mais completo)

Esse é o cartão “all-in-one”, combinando benefícios de voos e hotéis.

Bradesco lança novos cartões Horizon com United e Marriott, mas bônus decepcionam

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Para quem é?

👉 Quem quer centralizar tudo em um único cartão

Principais benefícios:

Milhas no MileagePlus + pontos no Bonvoy

Status Gold Elite na Marriott

15 Elite Night Credits (ajuda a subir de nível)

Acesso a salas VIP Bradesco Lounge

2 acessos anuais ao United Club

Anuidade: R$ 1.500

2. Bradesco United MileagePlus

Focado em quem prioriza viagens aéreas.

Para quem é?

👉 Quem voa com frequência (principalmente internacional)

Destaques:

Milhas que não expiram

Acúmulo acelerado em voos da United

Uso em mais de 40 companhias da Star Alliance

Acesso a salas VIP + United Club

Anuidade: R$ 1.250

3. Bradesco Marriott Bonvoy

Voltado para quem valoriza hotéis e experiências.

Para quem é?

👉 Quem prefere upgrades, conforto e hospedagem premium

Destaques:

Pontos em mais de 8.500 hotéis

Status Gold Elite automático

Benefícios como late check-out e upgrades

15 noites qualificáveis por ano

Anuidade: R$ 1.000

📊 Como funciona o acúmulo (explicação simples)

Aqui está um dos pontos mais importantes — e onde muita gente se confunde.

🧠 Regra básica:

Você acumula por dólar gasto.

Exemplo prático:

Se você gastar R$ 5.000 (≈ US$ 1.000):

Pode ganhar milhas aéreas

Ou pontos em hotéis

Ou ambos (no Horizon)

Diferença chave:

United → foco em passagens

Marriott → foco em hospedagens

Horizon → mistura dos dois

🎁 Bônus de adesão (vale a pena?)

Os bônus existem, mas são considerados modestos para o padrão premium.

Exigem R$ 30 mil em gastos em 3 meses

Entregam entre 10 mil e 35 mil pontos/milhas

📌 No mercado atual, isso é considerado baixo.

🛫 Benefícios extras que fazem diferença

Além dos pontos, os cartões trazem benefícios relevantes:

✈️ Viagens

Seguro viagem

Proteção de bagagem

Cobertura para atrasos

🍽️ Estilo de vida

Programa Menu (restaurantes)

Concierge Bradesco

Ofertas exclusivas

🎬 Entretenimento

50% de desconto na Cinemark

Benefícios no Teatro Bradesco

⚠️ Pontos de atenção (muito importante)

Antes de solicitar, você precisa entender isso:

❌ Menos flexibilidade

Os pontos vão direto para um programa (não dá pra escolher depois)

❌ Bônus baixo

Comparado a concorrentes, entrega pouco na entrada

❌ Exige perfil de alta renda

Nem todo mundo será aprovado

🧠 Qual cartão escolher? (explicação didática)

Escolha o Horizon se:

✔️ Quer praticidade

✔️ Usa tanto milhas quanto hotéis

✔️ Não quer gerenciar vários cartões

Escolha o United se:

✔️ Foca em passagens internacionais

✔️ Quer milhas que não expiram

✔️ Viaja com frequência

Escolha o Marriott se:

✔️ Valoriza hotéis de luxo

✔️ Quer upgrades e benefícios

✔️ Prefere conforto a passagens

Característica Horizon United MileagePlus Marriott Bonvoy Foco Completo (voo + hotel) Voos Hotéis Anuidade R$ 1.500 R$ 1.250 R$ 1.000 Programa principal United + Marriott United Marriott Pontuação nacional Baixa (dividida) Boa Boa Pontuação internacional Média Alta Alta Status automático Marriott Gold Não Marriott Gold Acesso salas VIP Sim Sim Sim United Club 2 acessos 2 acessos Não Elite Night Credits 15 Não 15 Bônus inicial Médio Médio Médio Melhor para Quem quer tudo Quem voa Quem se hospeda

🎯 Conclusão

A linha Horizon marca um movimento importante do Bradesco ao trazer programas globais diretamente para o cartão.

Mas aqui vai o resumo mais honesto possível:

👉 Ponto forte: integração direta com programas internacionais

👉 Ponto fraco: bônus e agressividade abaixo do mercado

No fim, esses cartões fazem mais sentido para quem já tem estratégia definida — e não para quem está começando.

✈️ Visão final (estilo prático)

Se você usa milhas de forma estratégica, a decisão não é “qual é melhor”, mas sim:

👉 qual combina com o seu jeito de viajar

Porque no jogo de milhas, alinhamento é mais importante que quantidade.

Tags: Bradesco Horizon, United MileagePlus, Marriott Bonvoy, cartões de crédito, milhas, viagens, salas VIP, cartões premium, fidelidade, Viagem Black

💳 Bradesco lança novos cartões Horizon com United e Marriott, mas bônus decepcionam

O Bradesco acaba de lançar oficialmente sua nova linha de cartões co-branded em parceria com a United Airlines e a Marriott International. Os novos produtos chegam ao mercado com foco em clientes de alta renda e fazem parte da estratégia do banco para fortalecer sua presença no segmento de viagens e milhas.

Apesar da expectativa, os bônus de lançamento foram considerados baixos e já geram críticas entre especialistas e usuários mais experientes.

✈️ Nova linha Horizon aposta em viagens

A linha Horizon chega com três opções principais:

Horizon (versão mais completa)

United MileagePlus

Marriott Bonvoy

A proposta é clara: integrar benefícios de viagens aéreas e hospedagens em cartões premium.

💳 Bradesco Horizon: o mais completo da linha

O cartão principal da nova família é o Horizon, que combina vantagens dos dois universos.

Anuidade: R$ 1.500

Principais benefícios:

Acúmulo de milhas no United MileagePlus

Acúmulo de pontos no Marriott Bonvoy

Status Gold Elite na Marriott

15 Elite Night Credits para acelerar upgrades

Acesso a salas VIP Bradesco Lounge e parceiras

Bônus:

10.000 milhas + 10.000 pontos

Exige gasto de R$ 30 mil em 3 meses

🛫 Versão focada em milhas: United MileagePlus

Para quem prioriza voos internacionais, o cartão United é mais direto:

Anuidade: R$ 1.250

Benefícios:

Acúmulo de milhas MileagePlus

Acesso a salas VIP

Bônus:

10.000 milhas

Também exige R$ 30 mil em gastos iniciais

🏨 Versão focada em hotéis: Marriott Bonvoy

Já o cartão Marriott mira quem prefere estratégia em hospedagens:

Anuidade: R$ 1.000

Benefícios:

Pontos no Marriott Bonvoy

Status Gold Elite

15 noites qualificáveis para upgrade

Acesso a salas VIP

Bônus:

10.000 pontos

Mesma exigência de gasto de R$ 30 mil

⚠️ Bônus baixos chamam atenção

O principal ponto negativo da nova linha está nos bônus de adesão. Para cartões com anuidade elevada e exigência de gastos altos, os números ficaram abaixo do esperado.

Historicamente, lançamentos desse nível costumam oferecer:

30.000 a 100.000 pontos ou milhas

Condições mais agressivas de entrada

Diante disso, muitos usuários consideraram a oferta pouco atrativa no cenário atual.

🎯 Estratégia do Bradesco

Mesmo com críticas, o lançamento mostra um movimento importante do banco:

Fortalecimento no segmento premium

Parcerias internacionais relevantes

Foco em clientes que viajam com frequência

A presença de programas como United e Marriott indica uma tentativa clara de competir com grandes players do mercado de cartões de alta renda.

🧠 Vale a pena solicitar?

A resposta depende do perfil:

👉 Para quem já usa United ou Marriott com frequência, pode fazer sentido

👉 Para quem busca maximizar bônus, o momento pode não ser o ideal

O cenário reforça uma tendência: bancos estão oferecendo menos na entrada e apostando mais no uso contínuo.

O lançamento dos cartões Horizon mostra que o Bradesco quer disputar espaço no topo — mas, pelo menos nesse início, deixou a desejar no que mais chama atenção do público: o bônus.

Tags: Bradesco, cartões Horizon, United MileagePlus, Marriott Bonvoy, cartões de crédito, milhas, viagens, salas VIP, bancos, cartões premium

Bradesco anuncia novos cartões em parceria com United e Marriott: veja como entrar na lista de espera e garantir bônus

O Banco Bradesco acaba de anunciar uma parceria estratégica com duas gigantes globais do turismo: a United Airlines (programa MileagePlus) e a Marriott International (programa Marriott Bonvoy).

A novidade envolve o lançamento de três novos cartões voltados para viajantes frequentes — com acúmulo de milhas, pontos hoteleiros, acesso a salas VIP e status elite automático.

👉 A página oficial para cadastro na lista de espera já está disponível:

https://pages.bradesco/cartaohorizon

✈️🌍 Duas grandes marcas de viagem. Um cartão à altura.

Os novos produtos prometem integrar benefícios aéreos e hoteleiros em um único ecossistema premium. São eles:

Bradesco Horizon

Bradesco United MileagePlus

Bradesco Marriott Bonvoy

Clientes que entrarem na lista de espera até 19/03/2026 e solicitarem o cartão nos primeiros 7 dias após o lançamento poderão garantir bônus especiais.

🎁 Bônus para quem entrar na lista de espera

Quem for aprovado dentro do prazo promocional poderá receber:

Bradesco Horizon:

1.000 milhas United MileagePlus + 1.000 pontos Marriott Bonvoy

1.000 milhas United MileagePlus + 1.000 pontos Marriott Bonvoy Bradesco United MileagePlus:

1.000 milhas United MileagePlus

1.000 milhas United MileagePlus Bradesco Marriott Bonvoy:

1.000 pontos Marriott Bonvoy

O crédito será realizado em até 90 dias após a emissão do cartão, conforme regulamento da campanha.

🔵 Bradesco Horizon

O produto mais completo da parceria combina benefícios aéreos e hoteleiros:

✔ Acúmulo simultâneo de milhas MileagePlus e pontos Marriott Bonvoy

✔ Status automático Marriott Bonvoy Gold Elite

✔ 15 Elite Night Credits

✔ Acesso às salas VIP Bradesco Lounge e parceiras

✔ Bônus de até 10 mil milhas + 10 mil pontos ao gastar R$ 30 mil nos primeiros 3 meses

É o cartão ideal para quem quer maximizar ganhos tanto em voos quanto em hospedagens.

🔷 Bradesco United MileagePlus

Focado em quem prioriza viagens aéreas:

✔ Acúmulo direto de milhas MileagePlus

✔ Acesso a salas VIP Bradesco Lounge

✔ Bônus de até 10 mil milhas ao atingir R$ 30 mil em gastos nos primeiros 3 meses

Excelente opção para quem voa com frequência para os Estados Unidos ou conexões internacionais via United.

🏨 Bradesco Marriott Bonvoy

Voltado para quem prioriza hotelaria premium:

✔ Acúmulo de pontos Marriott Bonvoy

✔ Status Gold Elite automático

✔ 15 Elite Night Credits

✔ Acesso a salas VIP

✔ Bônus de até 10 mil pontos ao gastar R$ 30 mil nos primeiros 3 meses

Ideal para quem busca upgrades, late checkout e benefícios em hotéis e resorts ao redor do mundo.

🎯 Vale a pena entrar na lista?

Para quem já acumula pontos e milhas estrategicamente, essa pode ser uma das parcerias mais relevantes de 2026. A combinação entre companhia aérea global e maior rede hoteleira do mundo cria um ecossistema poderoso para viagens internacionais.

Se você quer ser um dos primeiros aprovados e garantir os bônus iniciais, o cadastro na lista de espera já está aberto:

👉 https://pages.bradesco/cartaohorizon

Se quiser, posso montar um comparativo estratégico mostrando qual dos três cartões faz mais sentido para seu perfil de viagem (executiva, lazer, Estados Unidos ou hotelaria premium).

Os 20 cartões de crédito que mais pontuam no Brasil em 2026 — Ranking completo para acumuladores de milhas

Se você quer acumular pontos com eficiência — seja para resgatar passagens aéreas, upgrades de classe ou experiências exclusivas — conhecer os cartões que mais pontuam pode fazer toda a diferença no seu planejamento de viagens. Um levantamento atualizado organizou os 20 melhores cartões de crédito do Brasil em 2026 com base na pontuação por dólar gasto, tanto em compras nacionais quanto internacionais.

🏆 Ranking dos cartões que mais geram pontos (2026)

A lista a seguir ordena os cartões de acordo com sua capacidade de gerar pontos — ideal para quem usa o cartão como ferramenta estratégica para viajar mais barato ou com benefícios extras.

Itaú Visa Infinite Privilege – 5,5 pontos (nacional) / 8,0 pontos (internacional) XP Visa Infinite Privilege – 5,0 / 11,0 American Express The Centurion Card (Bradesco) – 5,0 / até 7,0 BRB Visa Infinite DUX – 5,0 / 7,0 Unicred Visa Infinite Privilege – 5,0 / 7,0 Caixa Visa Infinite Ícone – 5,0 / 6,0 Porto Bank Visa Infinite Privilege – 5,0 / 5,0 Altus Visa Infinite (BB) – 4,0-5,0 / 5,0 Banescard Absoluto Visa Infinite – 4,2 / 5,0 American Express The Centurion Card (Santander) – 4,2 / 4,2 Bradesco AETERNUM – 4,0 / 4,0 C6 Graphene World Legend Mastercard – 4,0 / 4,0 Itaú The One Private – 4,0 / 4,0 Sicoob Black Zenith – 4,0 / 4,0 XP Legacy Visa Infinite – 3,5 / 9,5 Unicred Visa Infinite Ímpar – 3,5 / 4,5 Santander Unlimited – 3,0 / 4,0 Itaú The One Personnalité – 3,0 / 3,5 BTG Ultra Blue Mastercard Black – 3,0 / 3,5 Sicredi Visa Infinite – 3,0 / 3,0

💡 Destaques do ranking

🥇 Maior pontuação nacional

O Itaú Visa Infinite Privilege lidera o ranking nas compras dentro do Brasil, tornando-se uma das opções mais eficientes para quem gasta no dia a dia com cartão e quer acumular muitos pontos localmente. )

🌍 Internacional é com XP

O XP Visa Infinite Privilege aparece em segundo geral e se destaca na pontuação em compras internacionais — um ponto que pode ser decisivo para quem viaja constantemente ao exterior.

👑 O luxo do Centurion

O American Express The Centurion Card Bradesco figura no pódio e mantém sua posição entre os cartões mais exclusivos do país, com pontuação relevante e benefícios premium que vão além de pontos por dólar.

📈 Cooperativas e bancos regionais ganhando espaço

Além dos grandes bancos tradicionais, emissores como Unicred e Banescard mostram força no segmento premium, provando que há opções interessantes fora dos gigantes tradicionais.

🧠 Como usar esse ranking a seu favor

Aqui vão algumas dicas práticas para tirar máximo proveito desse ranking:

Defina seu objetivo : mais pontos para viagens nacionais? Para internacionais?

: mais pontos para viagens nacionais? Para internacionais? Combine cartões : muitos viajantes usam um cartão com alta pontuação nacional e outro focado em internacional para balancear benefícios.

: muitos viajantes usam um cartão com alta pontuação nacional e outro focado em internacional para balancear benefícios. Considere benefícios extras: além de pontos, veja acesso a salas VIP, seguros de viagem e transferências com bônus.

✈️ Pontos não são tudo — estratégia é a chave

Acumular muitos pontos é apenas parte da equação. Saber para qual programa transferir, quando fazer resgates e como equilibrar gastos com metas de viagens é o que realmente transforma pontos em viagens inesquecíveis.

Quer ajuda para escolher qual cartão do ranking combina mais com seu estilo de viagens (e seu perfil financeiro)? Posso montar uma comparação personalizada!

Cartões sem anuidade que eu uso e realmente valem a pena (XP, Sofisa e Amazon Prime)

Se você quer cartões sem anuidade, mas com benefícios de alto nível, a combinação certa pode gerar cashback, investimento automático e até vantagens em viagens — tudo sem pagar mensalidade.

Hoje eu uso três cartões que cumprem exatamente esse papel:

Abaixo explico os benefícios e como conseguir cada um.

🏦 1. XP Visa Infinite – anuidade zero com 50 mil investidos

O cartão da XP Investimentos é focado em quem já investe ou quer começar a investir de forma estratégica.

💎 Principais benefícios

Anuidade gratuita para clientes que mantêm a partir de R$ 50 mil investidos na XP

para clientes que mantêm na XP Sistema de Investback : parte do valor gasto volta como investimento automático

: parte do valor gasto volta como investimento automático Acesso a salas VIP via Visa Airport Companion

Benefícios da bandeira Visa Infinite (seguros de viagem, proteção de compra, assistência internacional)

A grande vantagem aqui é transformar consumo em patrimônio. Em vez de apenas cashback parado, o valor retorna aplicado.

📌 Como conseguir

Abrir conta na XP (gratuita) Manter pelo menos R$ 50 mil investidos Solicitar o cartão pelo app após análise de crédito

Ideal para quem já tem perfil investidor e quer elevar o nível do cartão sem pagar anuidade.

🍽️ 2. Sofisa Visa Infinite – liberado com 15 mil investidos

O cartão do Banco Sofisa é uma excelente alternativa premium com exigência menor de investimento.

💸 Benefícios principais

Anuidade grátis

Pode ser liberado com cerca de R$ 15 mil investidos no banco

no banco Cashback turbinado (em categorias estratégicas como restaurantes e delivery)

1% ou mais em demais compras

Parte do valor pode cair diretamente em aplicação automática (CDB com liquidez diária)

Benefícios Visa Infinite e acessos a salas VIP

Esse cartão é interessante para quem quer entrar no segmento Infinite com um valor de investimento mais acessível do que o da XP.

📌 Como solicitar

Abrir conta no Sofisa Aplicar cerca de R$ 15 mil Solicitar o cartão via aplicativo

É uma porta de entrada mais “leve” para quem quer benefícios premium sem imobilizar 50 mil.

🛍️ 3. Amazon Prime Mastercard – zero anuidade e foco em cashback

O cartão da Amazon Brasil é ideal para quem compra muito online.

💰 Vantagens

Anuidade zero sem exigência de investimento

Até 5% de cashback em compras na Amazon (para assinantes Prime)

(para assinantes Prime) Cashback em restaurantes, farmácias e demais compras

Benefícios da bandeira Mastercard

Aqui não há necessidade de aplicar dinheiro. Basta ser aprovado na análise de crédito — e se você já é assinante Prime, o retorno nas compras pode ser bastante interessante.

📌 Como pedir

Solicitar direto pelo site da Amazon Passar pela análise de crédito Após aprovação, o cartão digital já pode ser usado

É o mais simples de conseguir entre os três.

📊 Qual faz mais sentido para você?

Cartão Investimento necessário Perfil ideal XP Visa Infinite R$ 50 mil Investidor que quer transformar gastos em patrimônio Sofisa Visa Infinite R$ 15 mil Quem quer cartão Infinite com menor exigência de capital Amazon Prime Não exige Quem compra muito online e quer cashback direto

🎯 Conclusão

Os três cartões são sem anuidade, mas cada um atende um perfil diferente:

Quer foco em investimento e patrimônio? XP.

Quer Infinite com exigência menor? Sofisa.

Quer cashback direto sem investir nada? Amazon Prime.

A melhor estratégia, inclusive, pode ser usar cada um em categorias específicas para maximizar retorno.

Se quiser, posso montar um guia mostrando qual usar para viagens, supermercado, delivery e compras internacionais para extrair o máximo de cada um.

Como conseguir cartões de crédito e aproveitar todos os benefícios

Conquistar um cartão de crédito melhor não é apenas uma questão de status — é estratégia financeira. Um bom cartão pode gerar milhas, cashback, acesso a salas VIP, seguros de viagem e até facilitar aprovação de crédito futuro. Mas para chegar lá, é preciso planejamento, posicionamento e relacionamento com o banco.

Muita gente acredita que os melhores cartões “caem do céu” ou dependem apenas da renda declarada. A verdade é que os bancos analisam comportamento, movimentação e relacionamento. A boa notícia? Tudo isso pode ser construído. Abaixo, organizo os principais pontos que você pode usar inclusive como roteiro para vídeo.

1️⃣ Por que buscar um cartão melhor?

Um cartão superior pode oferecer:

Mais pontos por dólar gasto

Salas VIP ilimitadas ou com acessos gratuitos

Seguros de viagem e proteção de compras

Cashback maior

Limites mais altos

Atendimento diferenciado

Se você viaja, investe ou concentra gastos no crédito, um cartão melhor pode representar economia real e benefícios concretos.

2️⃣ O que é, de fato, um “cartão melhor”?

Cartão melhor não é necessariamente o mais caro ou o mais “black”.

É aquele que:

Se encaixa na sua renda

Tem benefícios alinhados ao seu estilo de vida

Compensa a anuidade (ou é isento)

Gera retorno maior que o custo

Para alguns, pode ser um Visa Infinite. Para outros, um Platinum com boa pontuação já é excelente.

3️⃣ Cada fase da vida pede um tipo de cartão

Seu cartão precisa acompanhar sua evolução financeira.

Início de carreira → foco em limite e construção de crédito

Renda intermediária → foco em pontuação e isenção de anuidade

Alta renda → foco em benefícios premium e relacionamento

Não adianta tentar “pular etapas”. Bancos valorizam histórico consistente.

4️⃣ O melhor cartão para você pode não ser o melhor para mim

Um executivo que viaja toda semana precisa de salas VIP ilimitadas.

Já alguém que quase não voa pode preferir cashback.

Não existe “o melhor cartão do Brasil”. Existe o melhor cartão para seu perfil, gastos e objetivos.

Comparar apenas ranking pode gerar frustração.

5️⃣ Relacionamento com o banco é decisivo

Os bancos analisam:

Movimentação na conta

Volume de investimentos

Uso de produtos financeiros

Tempo de relacionamento

Relacionamento bancário pode envolver:

Ter gerente ativo e acessível

Investimentos na instituição

Uso frequente da conta

Portabilidade de salário

Quanto maior sua relevância para o banco, maior seu poder de negociação.

6️⃣ Produtos que o banco mais valoriza (e como usar isso a seu favor)

Bancos costumam valorizar muito:

Previdência privada

Consórcio

Seguros

Esses produtos geram receita recorrente para a instituição. Porém, atenção:

Um investimento alto aplicado (CDB, fundos, renda fixa, etc.) muitas vezes pesa mais do que vários produtos menores.

Ou seja, volume financeiro costuma falar mais alto do que quantidade de produtos.

7️⃣ Pequenas atitudes que contam muito

Muita gente ignora detalhes simples que ajudam no relacionamento:

Registrar chave Pix no banco

Transferir o salário para a conta

Usar débito e crédito regularmente

Evitar atrasos

Manter saldo médio positivo

Esses comportamentos mostram engajamento e fidelidade — algo que os bancos valorizam.

8️⃣ Paciência e estratégia são essenciais

Conquistar um cartão premium raramente acontece da noite para o dia.

É preciso:

Construir histórico

Aumentar movimentação

Consolidar investimentos

Negociar no momento certo

Às vezes, a melhor estratégia é aceitar um cartão intermediário, usar bem por alguns meses e depois solicitar upgrade.

Relacionamento financeiro é construção, não impulso.

Conclusão

Melhorar seu cartão de crédito não depende apenas da renda — depende de estratégia, relacionamento e consistência.

Entenda seu momento de vida, alinhe seus objetivos e construa valor para o banco. Quando você se torna um cliente relevante, o banco passa a disputar você.

E aí, o cartão deixa de ser pedido… e passa a ser oferecido. 💳