Cícero Lucena apresenta plano de ocupação do Conventinho para empresários e projeta desenvolvimento sustentável

Depois de revitalizar o antigo Conventinho, no Centro Histórico, a Prefeitura de João Pessoa está dando uma nova função para o prédio, com um Hub de projetos para o desenvolvimento de atividades artísticas, eventos culturais, oficinas de teatro, dança, música, cinema e empreendimentos da cadeia da economia criativa. Nesta quinta-feira (20), o prefeito Cícero Lucena apresentou o plano de ocupação do local para um grupo de empresários da Paraíba, São Paulo e até da Califórnia (EUA).

Com o novo Conventinho, a ideia é fortalecer a região do Centro tanto na perspectiva econômica e cultural quanto no turismo, ao mesmo tempo em que a Prefeitura também vai fomentar projetos educacionais, inserindo alunos das escolas municipais, em parceria com a Cidade da Imagem, de São Paulo. No encontro, Cícero Lucena destacou que quer aproveitar o bom momento que a cidade vive – de maior crescimento proporcional entre as capitais do Nordeste – mas garantindo a qualidade de vida, com desenvolvimento sustentável.

“João Pessoa, cada vez mais, é reconhecida como uma cidade criativa, tanto que ela tem esse selo da Unesco. E nada melhor do que o Conventinho para cumprir esse papel, de ser um instrumento, um espaço para potencializar a criatividade, bem como o potencial criativo do nosso povo. Economicamente, aumentando a renda e melhor distribuindo essa renda. Então, fico muito feliz em encontrar parceiros que se encontram hoje, de outros que vieram e outros que virão, para que a gente possa ampliar esse trabalho em favor da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Oportunidade de negócios – Na ocasião, representantes do grupo da Cidade da Imagem, que atuam no segmento de tecnologia, com serviços e soluções em microcrédito, realizaram uma consultoria para os empreendedores presentes, a fim de garantir um bom ambiente de negócios. A CEO da companhia, Sylvia Arone, revelou que o evento desta quinta-feira marca o ponta-pé para a ocupação do Conventinho, e que novos encontros serão realizados e negócios serão firmados.

“São empresas que trabalham com investimento, com desenvolvimento financeiro, econômico. Então, a ideia é a gente fazer um match, mostrar para eles o que é João Pessoa e o potencial que a cidade tem, para que eles venham para cá, trazer suas empresas aqui, gerar mais renda”, afirmou Sylvia Arone.

Função – O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, disse que o prédio já recebe a Companhia Municipal de Dança e que novas atividades estarão sendo desenvolvidas gradativamente. Ele acredita que o local vai atrair empreendedores interessados em desenvolver seus negócios, num ambiente que propicia um mix de atividades. “Eles vão começar a compreender a nossa dinâmica, conhecer os nossos produtores culturais, os nossos projetos de arte, que a gente pode desenvolver a partir do Conventinho”, projetou.

Pela primeira vez em João Pessoa, Cintia Arcola é brasileira e trabalha desenvolvendo uma linha de calçados – um tênis sustentável denominado Plant-based Sneakers. Ela já apresentou a marca na Inglaterra e Alemanha e, na Capital paraibana, ela expôs o produto, que não tem impactos ambientais e elogiou as dependências do Conventinho, dizendo que o local tem potencial para receber seus negócios.

“O mundo precisa entender mais de sustentabilidade, no consumo de produtos e como a cadeia funciona. E vejo que João Pessoa está bem conectada, uma cidade que não tem só praias, mas um Centro Histórico com muito potencial – um lugar que também pode ser de negócios. Acho que pode ser muito importante pra gente crescer aqui”, pontuou a empreendedora, que presenteou o prefeito com um tênis.

Conventinho revitalizado – O investimento total foi na ordem de R$ 6,3 milhões. O espaço tem 2,7 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em dezenas de salas, salões, pátios, jardins e anfiteatro, aliando atividades de turismo, cultura e educação. A edificação histórica está localizada nas proximidades de outros equipamentos bem conhecidos do Centro da Capital e consolidados, a exemplo do Hotel Globo e da Igreja de São Frei Pedro Gonçalves, criando um roteiro turístico de cultura, história e arte.

Cidade da Imagem – A Cidade da Imagem é um grupo de desenvolvimento criativo e de propriedade intelectual. Sua missão é estruturar projetos originais que facilitem o desenvolvimento das indústrias de entretenimento, educação, pesquisa, hotelaria, tecnologia e criatividade no Brasil.