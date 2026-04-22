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Seinfra finaliza a semana com serviços de tapa buraco em 35 bairros de João Pessoa

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A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) dá continuidade aos serviços de manutenção e finaliza a semana executando a operação tapa-buraco em 35 bairros da Capital. A ação é realizada pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem, atendendo às demandas da população realizadas por meio dos canais oficiais.

As equipes da operação tapa-buraco estão trabalhando nesta sexta-feira (17) em diversas ruas dos seguintes bairros: Treze de Maio, Jardim Oceania, Bairro dos Ipês, Cuiá, Bessa, Jardim Cidade Universitária, Torre, Centro, Cristo Redentor, Jaguaribe, Mandacaru, Bairro dos Estados, Manaíra, Tambauzinho, Varadouro, Pedro Gondim, Rangel, Alto do Céu, Gramame, Seixas, Mangabeira, Brisamar, Miramar, Bancários, Planalto Boa Esperança, Aeroclube, Paratibe, José Américo, Valentina, Funcionários, Ernani Sátiro, João Paulo II, Jardim São Paulo, Castelo Branco e Tambaú.

A programação desta sexta-feira também inclui os serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, extensão e adequação de rede e manutenção de bocas de lobo.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa buraco, galerias, terraplenagem e iluminação pública, podem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.

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