Wallber desiste de liminar para barrar diplomação de Edvaldo Neto, diz defesa; entenda

Wallber Virgolino em entrevista na CBN. Reprodução

A defesa do deputado estadual Wallber Virgolino (PL) informou nesta quinta-feira (16), que protocolou na Justiça Eleitoral a desistência do pedido de liminar para barrar a diplomação do prefeito afastado de Cabedelo, Edvaldo Neto, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

De acordo com o advogado Saul Barros Brito, a desistência não representa um recuo do deputado – mas a adoção de uma nova estratégia para tentar barrar as eleições suplementares que deram a vitória a Edvaldo.

Neto exercia a interinidade na administração de Cabedelo. Ele foi fastado pela Justiça dois dias após vencer as eleições suplementares no domingo (12) por ação de facção criminosa na administração da cidade.

Nova estratégia da defesa

A defesa de Wallber espera que novos elementos possam surgir nos próximos dias e demonstrar, de forma mais contundente, a conexão entre os fatos investigados pela Polícia Federal e o pleito suplementar.

Apesar da desistência do pedido de liminar, a defesa de Wallber manteve protocoladas as Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que têm uma tramitação mais demorada.

Em relação às AIJES, porém, a defesa também desistiu de incluir no polo passivo dessas ações novos nomes que foram mencionados na Operação da Polícia Federal. A defesa mantém, nas ações o pedido para investigação a conexão entre os fatos apurados e o pleito suplementar.