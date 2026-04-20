Prefeitura divulga lista de instituições aptas em edital do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente



16/04/2026 |

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A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), divulgou nesta quinta-feira (16) o resultado final da análise dos documentos das organizações da sociedade civil inscritas no edital nº 001/2026, após o período de recursos.

O documento apresenta a relação das instituições consideradas aptas e não aptas para seguir no processo seletivo. O resultado completo pode ser acessado por meio do link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2026/04/RESULTADO-FINAL_PÓS-RECURSOS.pdf.

A divulgação ocorre conforme o cronograma estabelecido no edital, que previa a publicação do resultado final após a análise dos recursos no dia 17 de abril.

O edital tem como objetivo selecionar organizações da sociedade civil para a execução de projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, por meio do financiamento de projetos com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

Para mais informações, incluindo critérios de habilitação, prazos e demais etapas do processo, o edital está disponível para consulta no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2026/04/CMDCA-JP_Edital_20-03-26.pdf.

Próximas etapas – De acordo com o cronograma, as próximas etapas incluem a análise dos planos de trabalho das instituições habilitadas, dando continuidade ao processo de seleção dos projetos que serão contemplados.