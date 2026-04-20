Valdemar anuncia Efraim como novo presidente do PL na Paraíba

Marcelo Queiroga, Valdemar da Costa Neto, Efraim Filho e Cabo Gilberto em Brasília. Reprodução

O senador Efraim Filho assumiu, nesta quinta-feira (16), a Presidência do Partido Liberal (PL) na Paraíba. A oficialização ocorreu em Brasília, em agenda com o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto.

A ascenção do senador ao comando do partido já era aguardada, sendo parte das negociações para o ingresso dele no partido para disputar o Governo da Paraíba no mês de outubro.

A filiação ocorreu no dia 22 de março, em evento com a presença do senador Flávio Bolsonaro, em João Pessoa.

A informação sobre Efraim assumir o partido na Paraíba foi compartilhada nas redes sociais pelo presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto. Segundo o dirigente, a reunião também serviu para “alinhamento de pautas”.

Também vão compor o diretório do partido o deputado federal Cabo Gilberto como vice-presidente e o pré-candidato ao Senado, Marcelo Queiroga, ex-ministro da saúde, como novo tesoureiro.