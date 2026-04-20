segunda-feira, abril 20, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Valdemar anuncia Efraim como novo presidente do PL na Paraíba

admin1

Marcelo Queiroga, Valdemar da Costa Neto, Efraim Filho e Cabo Gilberto em Brasília. Reprodução

O senador Efraim Filho assumiu, nesta quinta-feira (16), a Presidência do Partido Liberal (PL) na Paraíba. A oficialização ocorreu em Brasília, em agenda com o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto.

A ascenção do senador ao comando do partido já era aguardada, sendo parte das negociações para o ingresso dele no partido para disputar o Governo da Paraíba no mês de outubro.

A filiação ocorreu no dia 22 de março, em evento com a presença do senador Flávio Bolsonaro, em João Pessoa.

A informação sobre Efraim assumir o partido na Paraíba foi compartilhada nas redes sociais pelo presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto. Segundo o dirigente, a reunião também serviu para “alinhamento de pautas”.

Também vão compor o diretório do partido o deputado federal Cabo Gilberto como vice-presidente e o pré-candidato ao Senado, Marcelo Queiroga, ex-ministro da saúde, como novo tesoureiro.

Você pode gostar também

Veja lista de escolas estaduais da PB com cursos profissionalizantes irregulares, segundo MP

admin1

Brasil retomará fabricação nacional de insulina após 20 anos

admin1

Secretaria de Saúde orienta sobre viroses de verão e quando buscar assistência em serviços de urgência

admin1