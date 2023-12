SESSÃO DA TARDE SINOPSE QUAL FILME DE HOJE SEGUNDA (11/12) E QUE HORAS COMEÇA?

Por MRNews



Sessão da Tarde: Filmes para Encantar a Semana de 11 a 15 de Dezembro. Destaque para a segunda.

Com a chegada do meio de dezembro, a Sessão da Tarde da TV Globo preparou uma seleção especial para todos os gostos. Além dos clássicos filmes de Natal, há opções com super-heróis, animações e histórias emocionantes. Confira a programação da semana de 11 a 15 de dezembro e aproveite momentos cinematográficos em família.

Artigo – Sessão da Tarde: “Um Natal Quase Perfeito” (Almost Christmas)

Na tarde desta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, a Sessão da Tarde promete trazer uma mistura emocionante de risos e lágrimas com o filme “Um Natal Quase Perfeito” (Almost Christmas). Dirigido por David E. Talbert e lançado em 2016, o longa-metragem é uma produção americana que cativa os espectadores com uma história envolvente e um elenco de peso.

Sinopse:

O enredo gira em torno do patriarca da família Meyers, interpretado por Danny Glover, que enfrenta o desafio de passar o primeiro Natal após a morte de sua esposa. Com um desejo simples, mas significativo, ele reúne seus filhos para celebrar a data juntos e, acima de tudo, evitar conflitos durante os cinco dias festivos.

O filme conta com um elenco de talentos renomados, incluindo Danny Glover, Omar Epps, Gabrielle Union, Romany Malco e Kimberly Elise. A combinação dessas personalidades notáveis adiciona profundidade e autenticidade às performances, tornando a narrativa ainda mais cativante.

“Um Natal Quase Perfeito” é classificado como uma comédia-drama, equilibrando habilmente momentos hilariantes com toques emocionais. A trama aborda não apenas as situações cômicas típicas das festividades natalinas, mas também explora temas mais sérios, como luto, reconciliação e a importância da família.

A mensagem central do filme reside na importância de superar desafios familiares, encontrar alegria nas tradições e valorizar os momentos compartilhados. Em meio às rivalidades e diferenças, a família Meyers descobre que o verdadeiro significado do Natal está na união e no apoio mútuo.

Com a direção habilidosa de David E. Talbert, “Um Natal Quase Perfeito” destaca-se pela cinematografia envolvente e trilha sonora bem ajustada, criando uma atmosfera que ressoa com o espírito natalino. A produção capta a essência das festividades, proporcionando aos espectadores uma experiência cinematográfica memorável.

Prepare-se para uma tarde repleta de emoções com “Um Natal Quase Perfeito”. Com um elenco estelar, uma trama cativante e uma mensagem reconfortante, o filme se destaca como uma escolha ideal para entrar no clima festivo. Uma jornada emocional que nos lembra da importância da família e da alegria que podemos encontrar mesmo nos momentos mais desafiadores.

Não perca a oportunidade de se envolver nesta história calorosa e encantadora, enquanto a Sessão da Tarde traz o espírito natalino diretamente para o conforto de sua casa.

OUTROS DIAS

1. “Um Natal Quase Perfeito” (11/12)

No primeiro Natal após a perda da esposa, o patriarca da família Meyers reúne os filhos com o desejo de passarem cinco dias juntos sem brigas. Uma história emocionante que promete aquecer os corações na época mais festiva do ano.

2. “X-Men: O Confronto Final” (12/12)

Os X-Men enfrentam sua própria evolução quando Jean Grey, agora possuída pela Fênix Negra, se torna uma ameaça. Com novos recrutas e desafios, a batalha entre mutantes promete ação intensa e reviravoltas emocionantes.

3. “Mesma Hora, No Próximo Natal” (13/12)

Circunstâncias conspiram para separar um jovem casal durante a visita anual de Natal ao Havaí. Uma história de amor e desafios que tocará o público com seus momentos emocionantes.

4. “10 Horas Para O Natal” (14/12)

Cansados das noites de Natal após a separação dos pais, os irmãos Julia, Miguel e Bia planejam reunir a família e celebrar a chegada do Papai Noel. Uma comédia cativante cheia de aventuras e risadas.

5. “A Fuga Das Galinhas” (15/12)

Na década de 50, na fazenda em Yorkshire, a galinha Ginger busca escapar do destino trágico que os donos planejam para ela e suas amigas. Com a ajuda do galo Rocky, uma história divertida sobre coragem e amizade.

Não perca essas emocionantes exibições na Sessão da Tarde e aproveite momentos alegres e envolventes com a programação especial de dezembro na TV Globo.

*Observação: As informações sobre datas e horários reais devem ser verificadas na grade de programação da TV Globo.*