Lucas Ribeiro participa de pré-embarque de estudantes para intercâmbio e reafirma educação como vetor de transformação — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro participou, na tarde desta quinta-feira (16), no Hotel Cabo Branco Atlântico, em João Pessoa, do evento de pré-embarque de 100 estudantes da rede pública estadual selecionados para a edição 2025-2026 do programa Conexão Mundo. Os alunos embarcam para o Canadá, onde irão estudar em escolas regulares nas cidades de Winnipeg, Calgary, Toronto e Regina.

Durante a solenidade, o governador destacou o caráter transformador da iniciativa e o compromisso do Governo da Paraíba com a educação pública de qualidade. “Hoje é um momento especial, que marca o início de uma experiência que vai transformar vidas. O Conexão Mundo é mais que um programa, é uma porta que se abre para o futuro. Estamos falando de estudantes da rede pública que agora vão estudar fora do país, vivenciar novas culturas e novas realidades. É oportunidade, acesso e transformação, para eles e para toda a Paraíba. Estamos investindo R$ 28 milhões e contemplando ao todo 400 estudantes porque acreditamos na educação como caminho para preparar nossos jovens para o mundo”, ressaltou o governador.

O Conexão Mundo é um programa do Governo da Paraíba que oferece intercâmbio internacional a estudantes da rede estadual, com foco no desenvolvimento educacional, cultural e linguístico. Durante o período no exterior, os participantes contam com atividades acadêmicas, imersão cultural e acompanhamento pedagógico contínuo.

O secretário de Estado da Educação, Erivonaldo Alves, destacou a dimensão estratégica do programa. “O Conexão Mundo é a maior política pública de investimento para que nossos alunos conheçam novas culturas e ampliem suas oportunidades. Essa iniciativa, inclusive, já serve de referência para outros estados e reforça o nosso compromisso único com uma educação pública de qualidade”, afirmou o secretário.

A expectativa também é alta entre os estudantes selecionados. Um dos intercambistas, Jonathan Cris, da Escola Estadual Senador Humberto Lucena, em Cacimba de Dentro, ressaltou o impacto da oportunidade em sua vida. “Eu estou muito ansioso, empolgado, é um misto de emoções. É a primeira vez que vou andar de avião e sair do país. Quero aprender tudo e aproveitar ao máximo essa experiência. Depois que passei no Conexão Mundo, percebi que sou capaz de ir mais longe. Antes, nunca imaginei ter essa oportunidade. Hoje vejo que, com estudo e dedicação, a gente pode conquistar coisas grandes”, relatou o estudante.

Nesta edição, o programa também avança ao contemplar, pela primeira vez, estudantes do 1º ano do Ensino Médio, ampliando o alcance da política pública. Além disso, o Governo da Paraíba já prepara novas etapas do Conexão Mundo, com embarque da modalidade Curso de Idiomas previsto para maio, também com destino ao Canadá, e outras viagens programadas para os próximos meses, incluindo destinos como Reino Unido, Irlanda, Colômbia, Chile e Espanha.