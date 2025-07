Gestão Municipal de São José do Seridó moderniza e amplia a iluminação de mais 4 ruas através do projeto São José do Ser

A estrutura de iluminação pública de São José do Seridó vive nova realidade em virtude do projeto São José do Seridó + Iluminada. Com as ações desenvolvidas nas ruas Luís Cirne, Maria Cirne, João Nóbrega de Azevedo e João Quirino de Medeiros, o município agora conta com 31 logradouros onde a iluminação foi totalmente modernizada e ampliada. O projeto é uma realização da Gestão Municipal através da SEMURB (Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo) e da SEMOPIT (Secretaria de Obras Públicas, infraestrutura e Trânsito).





De acordo com o titular da SEMURB, Dirceu Soares, as ruas Luís Cirne, Maria Cirne, João Nóbrega de Azevedo e João Quirino de Medeiros apresentavam muitos pontos de escuridão, o que causava certo desconforto e insegurança à população local. Ainda segundo Dirceu Soares, o projeto São José do Seridó + Iluminada também já implantou, modernizou e ou ampliou a iluminação externa em equipamentos públicos a exemplo da Praça de Eventos Edilza Dias, do Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros, do Campo de Futebol, do Mercado Público, da Escola Raul de Medeiros Dantas, do Terminal Rodoviário Manoel Ludugero da Costa e da Sede do Programa Criança Feliz.





“O São José do Seridó + Iluminada vem melhorando a qualidade da vida da população são-josé-seridoense, pois proporciona mais conforto, bem-estar e segurança aos munícipes”, pontuou Dirceu Soares, lembrando que, estudos realizados no país apontam que o investimento em iluminação pública reduz em até 40% os índices de criminalidade no território.





MELHORIAS





1 – Avenida Miguel Cirilo (RN-288)





OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 5 postes;





2 – Rua Vicente Pereira (Centro)





OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 1 poste;





3 – Rua Cícero Dantas (Centro/Nova Bonita)





OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 2 postes;





4 – Avenida Justino Dantas (Centro)





OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 1 poste;





5 – Rua Severino Hipólito (Bairro Liberdade)





OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 1 poste;





6 – Rua João Gavião (Bairro Liberdade)





7- Rua Alberoni Dantas (Bairro Liberdade)





8 – Rua Eronides Pereira (Bairro Liberdade)





9 – Rua 13 de Maio (Bairro Liberdade)





OBS: foram adicionados 3 novos postes e estrutura elétrica em outros 2 postes;





10 – Comunidade do açude público Marcelino Belizário





OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 5 postes;





11 – Rua Manoel Sueco (Bairro Beira Rio)





12 – Rua Antônio Sales (Bairro Beira Rio)





OBS: foram adicionados 3 novos postes;





13 – Rua Miguel Berto (Bairro Beira Rio) –





OBS: foram adicionados 2 novos postes entre a rua Marco Gordo e o Rio São José;





14 – Rua Pacífico Menino (Bairro Beira Rio)





15 – Rua Marco Gordo (Bairro Beira Rio)





OBS: foram adicionados 2 novos postes





16 – Rua Abdias Bezerra (Bairro Beira Rio)





17 – Rua José Menino (Bairro Beira Rio)





18 – Rua José Cadete (Centro)





OBS: foi adicionado 1 novo poste no canteiro central do logradouro;





19- Corredor após passagem molhada sobre o Rio São José (Bairro Beira Rio)





OBS: foram adicionados 2 novos postes e adicionada estrutura elétrica nos demais equipamentos existentes;





20 – Rua Calixto Gaudêncio (Centro)





OBS: foram adicionados 6 novos postes;





21 – Acesso aos currais dos criadores (Sítio Melado)





OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 16 postes;





22 – Travessa Maria Dias (Conjunto João Amaro/Bairro Nova Bonita)





23 – Sítio Bonito (Zona Rural)





OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 3 postes;





24 – Rua Elias Uchoa (Centro)





OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 2 postes;





25 – Rua Elias Vieira (Centro)





OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 2 postes;





26 – Rua Jeremias Dias (Nova Bonita)





27 – Rua Elza Dantas (Centro)





OBS: Foram adicionados 2 novos postes e estrutura elétrica em outros 2 postes;





28 – Luís Cirne (Centro)





OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 1 poste;





29 – Maria Cirne (Centro);





OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 1 poste;





30 – João Nóbrega de Azevedo (Nova Bonita)





31 – João Quirino de Medeiros (João Araújo)





PARCIAL





Além dos logradouros públicos citados anteriormente, outras localidades também já receberam, de forma parcial, a modernização e ampliação de sua estrutura de iluminação:





1 – Rua Manoel Sabino (Centro)





OBS: foram adicionados 9 novos postes no trecho entre a Avenida Justino Dantas e a Rua Elias Uchoa, e no trecho entre a Rua Pedro de Medeiros Brito e a Travessa Elias Vieira;





2 – Prolongamento da Rua Manoel Theodoro (Liberdade)





OBS: foram adicionados 2 novos postes;





3 – Joaquim Loló (Centro)





OBS: foi adicionado 1 novo poste e estrutura elétrica em outro poste;





