Governador Lucas Ribeiro lança Ciclo 2026 do Orçamento Democrático e destaca importância da participação popular na transformação da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro lançou, nesta sexta-feira (24), em João Pessoa, o Ciclo 2026 do Orçamento Democrático Estadual (ODE), em solenidade realizada no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural José Lins do Rêgo e que abriu o calendário de 16 grandes plenárias, com a participação de todo o Governo, para escutar a população paraibana dos 223 municípios e subsidiar as peças orçamentárias do próximo ano. As audiências do ODE, em todas as Regiões Geoadministrativas (RGA), elegem prioridades de investimentos indicadas pela participação popular, em áreas como Educação, Saúde e Infraestrutura. As plenárias começam por Cajazeiras, no dia 7 de maio, e se encerram no dia 2 de julho, em João Pessoa.

No lançamento do ODE, do qual participou a primeira-dama Camila Mariz, o governador Lucas Ribeiro evidenciou a importância do instrumento de participação popular nas mudanças que têm ocorrido na Paraíba. “O nosso Governo tem o compromisso de construir políticas públicas com as pessoas — é motivo de muito orgulho ter caminhado, nos últimos três anos, pela Paraíba durante as audiências do Orçamento Democrático, dialogando com a população, discutindo e recebendo demandas. É um processo fundamental, porque política só se faz dessa forma. Se você se afasta das pessoas, se você não quer ouvir, você não vai saber qual a melhor decisão”, acrescentou.

“Esse compromisso nós teremos, sim. O compromisso de continuar ouvindo a Paraíba, de continuar dialogando —até porque nós somos servidores desse povo; é a esse povo que servimos e devemos prestar contas do que estamos fazendo. Tenho certeza de que iremos continuar nesse ritmo e tenho muito orgulho da equipe que nós temos”, continuou Lucas Ribeiro.

O secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, observou que os investimentos em obras e em políticas públicas indicadas pela população mostram o quanto o ODE tem sido levado a sério pelo Governo da Paraíba. “O Orçamento Democrático não é um projeto; projeto é finito. O Orçamento Democrático é uma política de Estado. Uma prova disso é que são destinados mais de R$ 900 milhões para atender as demandas do Orçamento Democrático Estadual, fruto da escuta da sociedade paraibana”, observou, ao destacar também os convênios firmados com os municípios, ampliando as políticas públicas e a capacidade operacional do Estado.

O secretário-executivo do ODE, Júnior Caroé, em seu discurso, afirmou sobre o lançamento do Ciclo 2026 do Orçamento Democrático: “Hoje é a renovação de um compromisso profundo com o povo da Paraíba. Um compromisso que não nasce nos gabinetes, mas que ganha forma na escuta, no olhar atento e na palavra dita com coragem por cada cidadã e cidadão deste Estado. A partir da população, nós fazemos coisas maravilhosas, como a Vila Olímpica de Guarabira, que entregamos recentemente e que nasceu do desejo da juventude da região do Brejo”, disse, ao exemplificar o grande alcance de outras ações que ocorrem dentro do ODE, como as feiras da cidadania, com emissão de documentos e outros serviços.

A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Neide Nunes, evidenciou o caráter social do ODE. “Só quem enfrenta as dificuldades sabe dizer o que precisa. E aí reside a importância do Orçamento Democrático Estadual, em saber ouvir a população. Mais que isso: atender as demandas do povo da Paraíba nas mais diversas áreas. E a Secretaria de Desenvolvimento Humano está à disposição para seguir fortalecendo as políticas públicas em benefício do nosso povo”, completou.

Falando em nome dos gestores municipais da Paraíba, Joaquim Fernandes, prefeito de Mamanguape, ressaltou que, ao ouvir e atender as demandas da população, o Orçamento Democrático ganha credibilidade e se consolida a cada ano. “Eu sou médico; e tem algo que eu aprendi na medicina é que a gente precisa ouvir. Não existe nenhum diagnóstico certo e nenhum tratamento eficaz sem antes ouvir com muita atenção o que o paciente tem e o que ele precisa. O Orçamento Democrático tem conquistado toda essa credibilidade por essa capacidade de ouvir e de atender as demandas da população, a exemplo da população de Mamanguape”, observou.

A solenidade de lançamento do Ciclo 2026 do Orçamento Democrático Estadual foi prestigiada, ainda, pelos deputados federais Raniery Paulino e Wilson Santiago, assim como pelos estaduais Chico Mendes, que representou a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB); João Gonçalves, Francisca Motta, Eduardo Brito, Doutora Paula, Nilson Lacerda, Dudu Soares, Luciano Cartaxo, Leonice Lopes e Michel Henrique. Os vereadores de João Pessoa Milanez Neto e Zezinho do Botafogo também estiveram presentes à solenidade, assim como prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos e diversas lideranças políticas da Paraíba.

Auxiliares da Gestão estadual também participaram da solenidade, como Ari Reis (Saúde); Simone Jordão (Funad); Jean Francisco Nunes (Segurança); e Nonato Bandeira e Fábio Barros (Comunicação), entre outros.

Audiências regionais — Por fim, o governador Lucas Ribeiro divulgou as datas das audiências do ODE 2026, iniciando pelo município de Cajazeiras (9ª RGA), no dia 7 de maio, a partir das 19h. A última cidade a receber a plenária do Orçamento Democrático é João Pessoa, no dia 2 de julho.

Calendário/Audiências ODE

7 de maio — Cajazeiras (9ª RGA)

8 de maio — Itaporanga (7ª RGA)

9 de maio — Princesa Isabel (11ª RGA)

13 de maio — Catolé do Rocha (8ª RGA)

14 de maio — Sousa (10ª RGA)

28 de maio — Monteiro (5ª RGA)

29 de maio — Campina Grande (3ª RGA)

30 de maio — Cuité (4ª RGA)

5 de junho — Pombal (13ª RGA)

6 de junho — Patos (6ª RGA)

9 de junho — Guarabira (2ª RGA)

10 de junho — Esperança (3ª RGA)

17 de junho — Mamanguape (14ª RGA)

18 de junho — Pedras de Fogo (12ª RGA)

1 de julho — Itabaiana (12ª RGA)

2 de julho — João Pessoa (1ª RGA)