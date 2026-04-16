Rafael Matos e Orlando Luz vão às quartas de duplas do ATP de Munique

Por MRNews



O Brasil começou com vitória nesta segunda-feira (13) no ATP 500 de Munique (Alemanha. Primeiros representantes do país no saibro alemão, os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz arrancaram a classificação às quartas de final ao derrotarem a parceria do australiano John Peers (ex-número 2 do mundo) com o norte-americano Robert Galloway. Ao fim de 2h01min de embate, Matos e Luz levaram a melhor por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (10/8), 4/6 e 10/7.

Recém vice-campeões do ATP 250 de Houston (Estados Unidos), Matos e Luz terão como adversários na próxima fase os vencedores do duelo entre os austríacos Alexander Erler e Lucas (cabeças de chave 4) contra a parceria do britânico Luke Johnson com o polonês Jan Zielinski. O jogo está previsto para quarta (15), ainda sem horário definido.

O torneio em Munique é preparatório para Roland Garros (França), segundo Grand Slam do ano, em maio. O primeiro foi o Aberto da Austrália, em janeiro, e, após a competição em Paris, ocorrerão o Torneio de Wimbledon e o US Open, em junho e setembro, respectivamente. Os Grand Slams distribuem a maior pontuação do circuito (1500 pontos).

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No torneio pela primeira vez na carreira, o carioca João Fonseca terá pela frente na estreia o chileno Alejandro Tabilo nesta terça (14), a partir da 6h (horário de Brasília) – FOTOJUMP

João Fonseca debuta terça (14) em Munique

Após subir cinco posições no ranking nesta segunda (13), o carioca João Fonseca debuta no saibro alemão como atual número 35 do mundo. O duelo de estreia será contra o chileno Alejandro Tabilo (45º), a partir das 6h (horário de Brasília) desta terça (14). Será a terceiro embate dos dois no circuito profissional, sendo que o chileno leva vantagem com duas vitórias: a primeira foi no ATP 250 de Bucareste (Hungria) em 2024 e a segunda este ano, no ATP 250 de Buenos Aires.

Fonseca chega em Munique após boa campanha no Masters 1000 de Mônaco, interrompida nas quartas de final após revés para o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo. Antes da eliminação o brasileiro derrotou o canadense Gabriel Diallo (36º), o francês Arthur Rinderknech (27º), e o italiano Matteo Berretini – ex-top 10 e atual 90º no ranking.

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Dupla de Marcelo Melo estreia quarta (15)

Ao lado do alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, o mineiro Marcelo Melo estreará contra os segundos favoritos ao título, os franceses Sadio Doumbia e Fabien Rebout. O horário da partida ainda não foi definido.