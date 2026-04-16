João Pessoa tem volume de chuva 19% acima da média de abril em menos de duas semanas

Chuva em João Pessoa. Prefeitura de João Pessoa/Divulgação

Em menos de duas semanas, João Pessoa registrou um volume de chuvas superior à média histórica para o mês de abril, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre 1º e o meio-dia de 13 de abril, a capital registrou 280,8 milímetros de chuva, superior à média histórica para o mês, que é de 235,7 mm.

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Com isso, em 13 dias, o índice de chuvas na capital paraibana foi 19% superior à média histórica. Para as próximas horas, a previsão do Inmet é que a capital paraibana siga recebendo mais chuvas.

A capital paraibana está sob dois alertas. Há um alerta laranja de perigo de chuvas intensas e um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas, ambos com duração até as 23h59 desta segunda-feira (13).

João Pessoa e outros 174 municípios podem ter chuva entre 30 e 60 mm/h, além de ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Transtornos nos últimos dias

No domingo (12), ruas de Santa Rita, na Grande João Pessoa, e Campina Grande, no Agreste do estado, registraram transtornos devido às chuvas.

Em imagens enviadas ao Jornal da Paraíba, é possível observar a grande quantidade de chuva e a água descendo na Rua Francisco Jorge da Silva Vidal de Negreiros, no bairro Tibiri II, inclusive passando sobre as calçadas de algumas casas.

Já em Campina Grande, imagens encaminhadas ao Jornal da Paraíba mostram um ponto de alagamento na rua Saturnino de Brito, nas proximidades do Estádio Governador Ernani Sátyro, conhecido como “Amigão”.

Na quarta-feira (8), João Pessoa teve transtornos em diferentes pontos, como a Avenida Pedro II, a via que liga o bairro do Altiplano ao bairro dos Bancários, além da interdição de residências no bairro da Torre.