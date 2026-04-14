Bombeiros buscam por homem que sumiu após entrar em açude em Esperança

Bombeiros buscam por homem desaparecido em açude no município de Esperança.. Foto: Reprodução/TV Paraíba

O Corpo de Bombeiros encerrou no início da noite desta segunda-feira (13) as buscas por Francisco de Assis dos Santos, de 40 anos, que desapareceu no domingo (12) no açude Araçagi, no município de Esperança, no Agreste da Paraíba. As buscas devem ser retomadas no início da manhã de terça (14). A informação foi confirmada ao Jornal da Paraíba pelo Capitão Valdir, do Corpo de Bombeiros.

“As buscas se encerram no anoitecer por causa da visibilidade e da dificuldade. Aí a gente vai retornar amanhã assim que amanhecer. Não logramos êxito hoje”, explicou o capitão Valdir no início da noite.

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Em entrevista à TV Paraíba, na manhã desta segunda-feira (13), o capitão Gustavo, do Corpo de Bombeiros, falou sobre a dificuldade para encontrar a vítima. “Embaixo d’água, a gente tem zero visibilidade. A gente depende do guia oferecido pela testemunha”, disse.

Segundo a família de Francisco, ele tinha o hábito de visitar o açude Araçagi e também praticava pesca. Pouco tempo antes do desaparecimento, ele entrou no reservatório para buscar sua rede de pesca

De acordo com o Capitão Gustavo, do Corpo de Bombeiros, a rede de pesca de Francisco pode ter dificultado sua circulação no Açude, já que ela tinha pesos de chumbo nas extremidades. Um outro fator observado no desaparecimento são os relatos de que Francisco tinha consumido bebida alcoólica antes de entrar no açude.

O Corpo de Bombeiros iniciou a procura pelo desaparecido ainda na tarde de domingo.