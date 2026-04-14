5 cartões com pontos que não expiram para acumular milhas e viajar mais barato
Por MRNews
5 cartões com pontos que não expiram para acumular milhas e viajar mais barato
Acumular milhas continua sendo uma das formas mais inteligentes de economizar em viagens — e uma estratégia cada vez mais buscada pelos brasileiros é o uso de cartões com pontos que não expiram.
Embora a maioria dos programas de milhas das companhias aéreas tenha prazo de validade (geralmente entre 24 e 36 meses), alguns cartões permitem acumular pontos em programas próprios, onde eles ficam disponíveis por tempo indeterminado. Isso dá mais liberdade para transferir os pontos no momento certo e aproveitar melhores promoções.
A seguir, você confere 5 cartões de crédito que se destacam nesse cenário.
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É possível ter milhas que nunca expiram?
De forma direta, não. As milhas nos programas das companhias aéreas normalmente têm validade. Porém, existe uma alternativa inteligente:
👉 Acumular pontos em programas bancários (como Livelo, Esfera, Átomos e outros)
👉 Transferir para programas de milhas apenas quando necessário
Assim, você mantém seus pontos “seguros” e evita perdas por expiração.
1. Banco do Brasil Altus Visa Infinite
Este é um dos cartões mais robustos do Brasil quando o assunto é acúmulo de pontos.
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Destaques:
- Até 4 pontos por dólar gasto
- Pontos que não expiram
- Benefícios da categoria Visa Infinite
É voltado para clientes de alta renda, mas entrega uma das melhores taxas do mercado.
2. LATAM Pass Itaucard Mastercard Black
Ideal para quem costuma voar com frequência pela LATAM.
Destaques:
- Até 3,5 pontos por dólar em compras internacionais
- Pontos que não expiram enquanto o cartão estiver ativo
- Integração direta com o programa LATAM Pass
Uma boa escolha para quem quer praticidade na conversão.
3. C6 Carbon Mastercard Black
Um dos cartões mais populares entre quem busca milhas hoje.
Destaques:
- 2,5 pontos por dólar gasto
- Pontos no programa Átomos que não expiram
- Banco digital com fácil acesso
É uma opção equilibrada entre benefícios e acessibilidade.
4. Bradesco Elo Nanquim Diners Club
Cartão premium com boas taxas de acúmulo.
Destaques:
- Até 3,3 pontos por dólar em compras internacionais
- Pontos que não expiram
- Benefícios exclusivos da bandeira Elo Nanquim
Indicado para quem busca vantagens em viagens e experiências.
5. BRB Mastercard Black
O cartão do Banco de Brasília vem ganhando espaço no mercado.
Destaques:
- Cerca de 2 pontos por dólar gasto
- Pontos que não expiram no programa Curtaí
- Crescente aceitação no público de milhas
Uma alternativa interessante fora dos grandes bancos tradicionais.
Como aproveitar melhor esses cartões
Para maximizar o acúmulo de pontos, algumas estratégias são essenciais:
- Concentrar gastos no cartão
- Aproveitar promoções de transferência bonificada
- Evitar transferir pontos sem necessidade
- Ficar atento às campanhas dos bancos
Além disso, mesmo com pontos que não expiram, o ideal é ter planejamento para utilizá-los de forma estratégica.
Conclusão
Os cartões com pontos que não expiram são excelentes aliados para quem quer acumular milhas com mais segurança e flexibilidade. Opções como Banco do Brasil Altus Visa Infinite, LATAM Pass Itaucard Mastercard Black e C6 Carbon Mastercard Black mostram que é possível construir uma estratégia eficiente para viajar pagando menos.
Com planejamento e uso inteligente, esses cartões podem transformar gastos do dia a dia em experiências incríveis ao redor do mundo.
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