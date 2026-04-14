Por MRNews



5 cartões com pontos que não expiram para acumular milhas e viajar mais barato

Acumular milhas continua sendo uma das formas mais inteligentes de economizar em viagens — e uma estratégia cada vez mais buscada pelos brasileiros é o uso de cartões com pontos que não expiram.

Embora a maioria dos programas de milhas das companhias aéreas tenha prazo de validade (geralmente entre 24 e 36 meses), alguns cartões permitem acumular pontos em programas próprios, onde eles ficam disponíveis por tempo indeterminado. Isso dá mais liberdade para transferir os pontos no momento certo e aproveitar melhores promoções.

A seguir, você confere 5 cartões de crédito que se destacam nesse cenário.

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É possível ter milhas que nunca expiram?

De forma direta, não. As milhas nos programas das companhias aéreas normalmente têm validade. Porém, existe uma alternativa inteligente:

👉 Acumular pontos em programas bancários (como Livelo, Esfera, Átomos e outros)

👉 Transferir para programas de milhas apenas quando necessário

Assim, você mantém seus pontos “seguros” e evita perdas por expiração.

1. Banco do Brasil Altus Visa Infinite

Este é um dos cartões mais robustos do Brasil quando o assunto é acúmulo de pontos.

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Destaques:

Até 4 pontos por dólar gasto

Pontos que não expiram

Benefícios da categoria Visa Infinite

É voltado para clientes de alta renda, mas entrega uma das melhores taxas do mercado.

2. LATAM Pass Itaucard Mastercard Black

Ideal para quem costuma voar com frequência pela LATAM.

Destaques:

Até 3,5 pontos por dólar em compras internacionais

Pontos que não expiram enquanto o cartão estiver ativo

Integração direta com o programa LATAM Pass

Uma boa escolha para quem quer praticidade na conversão.

3. C6 Carbon Mastercard Black

Um dos cartões mais populares entre quem busca milhas hoje.

Destaques:

2,5 pontos por dólar gasto

Pontos no programa Átomos que não expiram

Banco digital com fácil acesso

É uma opção equilibrada entre benefícios e acessibilidade.

4. Bradesco Elo Nanquim Diners Club

Cartão premium com boas taxas de acúmulo.

Destaques:

Até 3,3 pontos por dólar em compras internacionais

Pontos que não expiram

Benefícios exclusivos da bandeira Elo Nanquim

Indicado para quem busca vantagens em viagens e experiências.

5. BRB Mastercard Black

O cartão do Banco de Brasília vem ganhando espaço no mercado.

Destaques:

Cerca de 2 pontos por dólar gasto

Pontos que não expiram no programa Curtaí

Crescente aceitação no público de milhas

Uma alternativa interessante fora dos grandes bancos tradicionais.

Como aproveitar melhor esses cartões

Para maximizar o acúmulo de pontos, algumas estratégias são essenciais:

Concentrar gastos no cartão

Aproveitar promoções de transferência bonificada

Evitar transferir pontos sem necessidade

Ficar atento às campanhas dos bancos

Além disso, mesmo com pontos que não expiram, o ideal é ter planejamento para utilizá-los de forma estratégica.

Conclusão

Os cartões com pontos que não expiram são excelentes aliados para quem quer acumular milhas com mais segurança e flexibilidade. Opções como Banco do Brasil Altus Visa Infinite, LATAM Pass Itaucard Mastercard Black e C6 Carbon Mastercard Black mostram que é possível construir uma estratégia eficiente para viajar pagando menos.

Com planejamento e uso inteligente, esses cartões podem transformar gastos do dia a dia em experiências incríveis ao redor do mundo.

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