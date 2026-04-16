Operação tapa-buraco inicia a semana executando serviços em diversos bairros de João Pessoa



13/04/2026 |

06:30 |

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A operação tapa-buraco, que é realizada diariamente pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), inicia a semana com os serviços de recuperação do pavimento em 12 bairros da Capital. Esses serviços atendem às solicitações da população feitas por meio dos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa. Os trabalhos são realizados pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem da Seinfra.

Nesta segunda-feira (13), a partir das 8h, as equipes da operação tapa-buraco estarão nos bairros do Bessa, Aeroclube, Bairro dos Estados, Jaguaribe, Mandacaru, Torre, Bairro dos Ipês, Cabo Branco, Varadouro, Treze de Maio, Pedro Gondim e Tambauzinho.

Já os serviços de manutenção de galerias pluviais estão sendo executados em diversos bairros levando serviços como adequação e manutenção de bocas de lobo, extensão de rede/afundamento e execução de linha d’água.

Como solicitar os serviços – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.