Juros do rotativo do cartão de crédito chegam a 423% ao ano, revela Banco Central

Juros no rotativo do cartão de crédito atingem 423% ao ano, segundo Banco Central.

Os juros do rotativo do cartão de crédito chegaram a 423,5% ao ano, na última pesquisa feita pelo Banco Central, relativa ao mês de abril, divulgada nesta segunda-feira (27). Em comparação com o último levantamento, os juros subiram dois pontos percentuais.

Esse pagamento de juros do rotativo do cartão de crédito é o valor pago pelo consumidor quando ele não paga a fatura do cartão integralmente dentro do prazo de 30 dias. Em outras palavras, ele contrai um empréstimo e começa a pagar juros pelo valor que não conseguiu pagar.

No começo de 2024, foi aprovada uma lei que limita a 100% do valor da dívida original o rotativo do cartão de crédito. Essa lei, no entanto, se aplica aos juros realizados após a instauração da nova legislação, o que significa que o que foi pactuado no contrato entre as partes para concessão de crédito anteriormente à lei, não sofrem alterações.

Na avaliação feita pelo Banco Central de abril de 2023, a mesma época do ano em 2024, houve um recuo no percentual total do juros rotativos do cartão nesse período. Nos 12 meses, houve recuo de 23,8%.

O levantamento do Banco Central também revelou que os juros também caíram em relação ao cartão parcelado. A pesquisa apontou um recuo de 8,7 pontos percentuais no mês e 18,5 pontos percentuais em 12 meses, chegando ao patamar de 128%.