Sepa inicia atendimento com ultrassonografia nas residências de protetores independentes — Governo da Paraíba

A Secretaria Executiva da Proteção Animal (Sepa), que faz parte da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou, nesta sexta (10), um novo serviço de atendimento de ultrassonografia veterinária diretamente nas residências de protetores independentes, cuidadores e organizações não governamentais (ONGs).

Para ter acesso ao serviço, é necessário estar devidamente cadastrado junto à SEPA como Protetor Independente, Cuidador ou ONG, por meio do programa estadual de apoio à causa animal. O cadastro permite à secretaria mapear, organizar e priorizar os atendimentos, garantindo que os serviços cheguem a quem mais precisa.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso a exames essenciais para o diagnóstico e acompanhamento da saúde dos animais, especialmente aqueles que estão sob a responsabilidade de protetores que atuam de forma voluntária e, muitas vezes, cuidam de um grande número de animais em situação de vulnerabilidade.

O secretário executivo da Proteção Animal, Ítalo Oliveira, destacou a importância da ação para o avanço das políticas públicas no estado. “Estamos trabalhando para levar os serviços até quem está na linha de frente da proteção animal. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos protetores independentes e esse atendimento domiciliar com ultrassonografia é mais uma forma de apoiar, cuidar e garantir dignidade aos animais que eles acolhem”, afirmou.

Já a protetora independente Maria José Salustino celebrou a iniciativa e ressaltou o impacto direto na rotina dos protetores. “Esse tipo de atendimento facilita muito para a gente, que cuida de muitos animais e nem sempre consegue transportar todos para clínicas. É um suporte essencial que ajuda a salvar vidas e dar continuidade aos tratamentos”, destacou.

Responsável pelos atendimentos, a médica ultrassonografista Evellyn Coutinho explicou a relevância do serviço para a saúde animal. “A ultrassonografia é um exame fundamental para diagnósticos precisos e acompanhamento clínico. Levar esse atendimento até os locais onde os animais estão é uma forma de garantir agilidade e qualidade no cuidado, especialmente em casos mais delicados”, explicou.

A ação faz parte do conjunto de estratégias da Sepa para fortalecer a rede de proteção animal na Paraíba, promovendo mais acesso aos serviços veterinários, valorizando o trabalho dos protetores e ampliando as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal em todo o estado.