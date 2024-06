Prefeito abre Olimpíadas Escolares e ressalta pedagogia inovadora que alia educação, esporte, arte e cultura

A Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, que já conta com projetos de robótica, de artes e cultura, como festivais de dança e canto, além de revelar jovens para o Balé Bolshoi, de Santa Catarina, também é forte nas modalidades esportivas. Nesta segunda-feira (3), o prefeito Cícero Lucena abriu as Olimpíadas Escolares, em evento no Espaço Cultural, e destacou esse potencial, ressaltando que a Educação municipal conta com uma pedagogia inovadora, que alia esporte, arte, cultura e tecnologia para a formação cidadã e revelação de talentos.

“Uma educação pública como instrumento para transformar a vida das pessoas para melhor. Com esporte, na descoberta de talentos, para que a gente possa trabalhar esses talentos e abrir perspectiva de vida melhor para essas crianças. É uma retomada dessa olimpíada, que no primeiro ano teve mais de 30 escolas, passaram para 50 e, hoje, mais de 70, com a meta de atingir todas as unidades do município”, projetou o prefeito.

A secretária de Educação e Cultura (Sedec), América Castro, ressaltou a importância da Educação andar junto com os esportes e lembrou que as Olimpíadas Escolares também são uma grande confraternização entre as escolas. “A gente fica muito feliz quando faz essa grande confraternização. São três mil atletas que estão aqui hoje, um universo de mais de 70 escolas envolvidas, com gestores, com todo um aparato de professores da educação física. Aí vai a gratidão, a gratidão aos gestores, aos atletas, a toda a comunidade escolar para poder realizar esse grande evento”, evidenciou.

O secretário de Esportes, Juventude e Recreação (Sejer), Kaio Márcio, lembra que começou a praticar esporte na escola e o quanto isso pode transformar a vida de uma pessoa. “É um evento que é muito importante, porque geralmente é a primeira iniciação esportiva dos alunos que estão aqui. Isso gera muitas oportunidades. Eu comecei na escola também a fazer atividade física, atividade esportiva e aí eu fui para outras competições. Esse ano também vamos ter aqui uma olimpíada nacional, então, esses jovens vão ser selecionados e vão participar do campeonato nacional mais para frente. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, além de incentivar os jovens a fazer mais esporte, descobrir novos talentos, que esse também é um dos objetivos”, pontuou.

Tocha Olímpica é acesa – O evento de abertura das Olimpíadas Escolares reuniu alunos, professores e coordenadores de escolas. A cerimônia foi marcada pelo desfile dos estudantes que irão participar da competição e apresentações de dança. Além disso, a tocha olímpica foi acesa pela estudante Ana Pimentel, da Escola Municipal Zulmira de Novais. Com apenas 13 anos, ela já entende a importância do esporte em sua vida. A menina luta judô.

“Foi uma experiência incrível. Eu amei ser selecionada para fazer isso. Até porque representar a minha escola é uma grande conquista para mim, sabe? Eu acho muito importante, porque desde pequena eu sempre tenho essa coisa de esporte. Eu acho muito bom a Prefeitura de João Pessoa dar tantas oportunidades aos atletas e aos estudantes também”, enfatizou.

O diretor da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar de João Pessoa (Defise), Theodan Stephenson, salientou que o esporte é uma ferramenta de educação. “Junto com os demais professores de outras disciplinas, a educação física como componente curricular e, através de um de seus conteúdos, que é o esporte, vem fomentar essa prática para que forme um cidadão de forma integral. Então, o esporte, como essa ferramenta, tem essa grande qualidade. E na vida dos alunos isso reflete de maneira positiva. Eles se tornam mais disciplinados, mais dedicados, querem fazer parte da seleção esportiva da escola. Então, assim, os frutos são sempre positivos”, afirmou.

Olimpíadas Escolares – Os jogos escolares serão realizados de 4 a 21 de junho e devem reunir mais de 3 mil alunos. As disputas este ano serão nas seguintes modalidades: futsal, futebol de travinha, vôlei, basquete, handebol, judô, natação, tênis de mesa, xadrez e bocha paralímpica. Irão participar da competição 69 escolas, além de 32 unidades no Kid Games.

Competições – As modalidades coletivas terão início já nesta terça-feira (4), às 8h, nos ginásios das unidades de ensino; no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria; e no Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), em Mangabeira.

Já as competições individuais iniciam no próximo dia 11 com disputas de natação na piscina do CAM. Haverá também disputas no ginásio poliesportivo do CAM, na pista de atletismo da Vila Olímpica Parahyba, no Cemapi e na Escola Municipal Índio Piragibe.