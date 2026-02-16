Terceiro dia do Carnaval Tradição 2026 tem desfiles das Ala Ursas em João Pessoa

Reprodução/TV Cabo Branco

O terceiro dia do Carnaval Tradição 2026 é marcado pelos desfiles das Ala Ursas, que se apresentam em sequência ao longo desta segunda-feira, em João Pessoa.

A programação começa no fim da tarde e segue até a madrugada, com participação de grupos convidados e agremiações tradicionais.

O Carnaval Tradição teve início no sábado (14) e segue até a terça-feira (17), com apresentações organizadas por dia. No domingo, desfilaram escolas de samba, grupos de frevo e maracatus.

Programação desta segunda-feira (16)