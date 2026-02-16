Terceiro dia do Carnaval Tradição 2026 tem desfiles das Ala Ursas em João Pessoa
O terceiro dia do Carnaval Tradição 2026 é marcado pelos desfiles das Ala Ursas, que se apresentam em sequência ao longo desta segunda-feira, em João Pessoa.
A programação começa no fim da tarde e segue até a madrugada, com participação de grupos convidados e agremiações tradicionais.
O Carnaval Tradição teve início no sábado (14) e segue até a terça-feira (17), com apresentações organizadas por dia. No domingo, desfilaram escolas de samba, grupos de frevo e maracatus.
Programação desta segunda-feira (16)
- 17h às 17h20 – Maracatu Baque Mulher (convidado)
- 17h30 às 17h50 – Maracatu Nação Maracahyba (convidado)
- 18h às 18h20 – Urso Amigo e Batucada (convidado)
- 18h30 às 18h55 – Urso Panda
- 19h05 às 19h30 – Urso Branco & Cia
- 19h40 às 20h05 – Urso Jamaica
- 20h15 às 20h50 – Urso da Paz
- 21h às 21h25 – Urso Macaco Louco
- 21h35 às 22h – Urso Selvagem
- 22h10 às 22h35 – Urso Santa Cruz
- 22h45 às 23h10 – Urso Gorila Louco
- 23h20 às 23h45 – Urso Celebridade
- 23h55 às 00h20 – Urso Sem Lenço Sem Documento