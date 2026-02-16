Campo Grande amplia rede hoteleira e reforça vocação para turismo de eventos e negócios – CGNotícias

Por MRNews



Campo Grande segue avançando na consolidação como destino turístico de relevância regional e nacional. A ampliação da rede hoteleira e o fortalecimento da infraestrutura para receber visitantes reforçam a vocação da Capital para o turismo de eventos e negócios segmento estratégico para a economia local.

Com esse foco, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) concluiu o mapeamento da rede hoteleira referente ao ano de 2026. O levantamento reúne dados estratégicos sobre os meios de hospedagem, subsidiando o planejamento de políticas públicas e ações voltadas ao desenvolvimento do setor.

Os números apontam crescimento na estrutura disponível. Em 2025, foram mapeados 71 hotéis. Já em 2026, o número passou para 75 meios de hospedagem visitados, evidenciando a ampliação da oferta no município.

Além do aumento no total de estabelecimentos, o estudo registrou crescimento significativo na capacidade instalada. Ao todo, foram catalogados 10.508 leitos, um acréscimo de 1.290 leitos em comparação ao ano anterior, representando expansão de 13,99%.

O cenário tende a ser ainda mais promissor. A previsão de inauguração de dois grandes empreendimentos hoteleiros deve acrescentar aproximadamente 662 novos leitos, fortalecendo ainda mais a infraestrutura para atender à demanda crescente do turismo na Capital.

Dados estratégicos para o setor

O levantamento também identificou a média de valores praticados nas diárias:

Single: R$ 198,35

Duplo: R$ 257,66

Triplo: R$ 328,40

Quádruplo: R$ 389,20

Além disso, foram analisados aspectos como serviços oferecidos, acessibilidade, gastronomia e disponibilidade de espaços para eventos — item que apresentou crescimento de 14,55% em relação ao ano anterior.

A ampliação dos espaços voltados à realização de eventos reforça o posicionamento de Campo Grande como destino estratégico para encontros corporativos, congressos e feiras, impulsionando a movimentação econômica e a geração de empregos.

Ao destacar a importância do levantamento para o planejamento do setor, o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, ressaltou o caráter estratégico da iniciativa “O mapeamento permite decisões mais assertivas e alinhadas ao crescimento da Capital. Estamos trabalhando com dados concretos para fortalecer o turismo de eventos e negócios em Campo Grande. O crescimento da rede hoteleira demonstra a confiança do setor privado na cidade e nos dá base técnica para planejar novas ações, atrair investimentos e gerar mais oportunidades de emprego e renda”.

Com os resultados apresentados, Campo Grande consolida sua posição como polo regional de turismo corporativo e de eventos, estruturando-se de forma planejada e sustentável para acompanhar o ritmo de desenvolvimento econômico e ampliar sua competitividade no cenário nacional.