veja como prevenir o aparecimento e o que fazer em caso de picada

Com o calor e a umidade que são característicos do verão, os escorpiões tendem a aparecer com mais frequência em diferentes regiões da Paraíba, já que essas condições favorecem a presença do animal em áreas urbanas e residenciais.

A situação exige atenção redobrada da população, especialmente em locais com acúmulo de entulho, lixo e restos de materiais de construção.

As autoridades de saúde orientam que, em caso de picada, a vítima procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima. O atendimento rápido é essencial para evitar complicações, sobretudo em crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

Como evitar a presença de escorpiões?

Os escorpiões preferem espaços escuros, úmidos e com pouco movimento. Locais comuns de esconderijo são: sapatos, roupas, ralos, batentes de portas, janelas, assoalhos soltos, frestas nas paredes, caixas de energia, armários, entulhos, construções e lixo acumulado.

Também é necessário se manter atento ao acúmulo de lixo e a presença de insetos nos espaços, que contribuem para a proliferação desses animais.

Outras recomendações são:

Manter a casa e o quintal sempre limpos;

Eliminar possíveis fontes de alimento dos escorpiões, como baratas e outros insetos;

Vedar frestas, buracos e rachaduras em paredes;

Utilizar telas de proteção em ralos e janelas;

Inspecionar roupas e calçados antes de usá-los;

Evitar deixar objetos, calçados e roupas no chão;

Não colocar as mãos em locais escuros, como buracos, frestas, sob pedras ou troncos.

Orientações em caso de picada de escorpião

A vítima deve sempre procurar o atendimento médico de imediato. Também é importante evitar práticas caseiras, como o uso de torniquetes e substâncias na área da picada.

Outras recomendações são:

Lavar o local da picada com água e sabão;

Aplicar compressa morna para ajudar a aliviar a dor;

Evitar movimentos excessivos, a fim de não facilitar a disseminação do veneno pelo organismo;

Levar o escorpião ou uma foto do animal, se possível, para auxiliar na identificação da espécie.

Caso sejam constatados sinais mais graves, como vômitos, sudorese intensa e dificuldade para respirar, é importante procurar orientações especializadas.

Em caso de acidentes com escorpiões, onde procurar atendimento na Paraíba?

João Pessoa

No caso dos atendimentos presenciais a referência é o Hospital Universitário Lauro Wanderley, que abriga o Ceatox. Para este tipo de atendimento, o Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox) disponibiliza os telefones (83) 3216-7045 e 0800-722-6001.

Em caso de acidentes, a Gerência da Vigilância Ambiental de João Pessoa também dispõe de canais de atendimento. Os telefones para contato são (83) 3213-7781 e 3213-7782. Em dias úteis, é possível ser atendido pelo número de WhatsApp (83) 99395-1971, que funciona das 8h às 12h de manhã, e das 13h às 17h no período da tarde.

Campina Grande

Em Campina Grande, o atendimento é feito no Hospital de Emergência e Trauma da cidade, no endereço Av. Mal. Floriano Peixoto, 4700 – Malvinas. Eles também disponibilizam o telefone (83) 3310-5850.

