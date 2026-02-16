segunda-feira, fevereiro 16, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

veja como prevenir o aparecimento e o que fazer em caso de picada

admin1

Mais de 200 pessoas morreram vítimas de escorpiões nos últimos anos (Foto: Reprodução).

Com o calor e a umidade que são característicos do verão, os escorpiões tendem a aparecer com mais frequência em diferentes regiões da Paraíba, já que essas condições favorecem a presença do animal em áreas urbanas e residenciais.

A situação exige atenção redobrada da população, especialmente em locais com acúmulo de entulho, lixo e restos de materiais de construção.

As autoridades de saúde orientam que, em caso de picada, a vítima procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima. O atendimento rápido é essencial para evitar complicações, sobretudo em crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

LEIA TAMBÉM:

Como evitar a presença de escorpiões?

Os escorpiões preferem espaços escuros, úmidos e com pouco movimento. Locais comuns de esconderijo são: sapatos, roupas, ralos, batentes de portas, janelas, assoalhos soltos, frestas nas paredes, caixas de energia, armários, entulhos, construções e lixo acumulado.

Também é necessário se manter atento ao acúmulo de lixo e a presença de insetos nos espaços, que contribuem para a proliferação desses animais.

Outras recomendações são:

  • Manter a casa e o quintal sempre limpos;
  • Eliminar possíveis fontes de alimento dos escorpiões, como baratas e outros insetos;
  • Vedar frestas, buracos e rachaduras em paredes;
  • Utilizar telas de proteção em ralos e janelas;
  • Inspecionar roupas e calçados antes de usá-los;
  • Evitar deixar objetos, calçados e roupas no chão;
  • Não colocar as mãos em locais escuros, como buracos, frestas, sob pedras ou troncos.

Orientações em caso de picada de escorpião

A vítima deve sempre procurar o atendimento médico de imediato. Também é importante evitar práticas caseiras, como o uso de torniquetes e substâncias na área da picada.

Outras recomendações são:

  • Lavar o local da picada com água e sabão;
  • Aplicar compressa morna para ajudar a aliviar a dor;
  • Evitar movimentos excessivos, a fim de não facilitar a disseminação do veneno pelo organismo;
  • Levar o escorpião ou uma foto do animal, se possível, para auxiliar na identificação da espécie.

Caso sejam constatados sinais mais graves, como vômitos, sudorese intensa e dificuldade para respirar, é importante procurar orientações especializadas.

Em caso de acidentes com escorpiões, onde procurar atendimento na Paraíba?

João Pessoa

No caso dos atendimentos presenciais a referência é o Hospital Universitário Lauro Wanderley, que abriga o Ceatox. Para este tipo de atendimento, o Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox) disponibiliza os telefones (83) 3216-7045 e 0800-722-6001.

Em caso de acidentes, a Gerência da Vigilância Ambiental de João Pessoa também dispõe de canais de atendimento. Os telefones para contato são (83) 3213-7781 e 3213-7782. Em dias úteis, é possível ser atendido pelo número de WhatsApp (83) 99395-1971, que funciona das 8h às 12h de manhã, e das 13h às 17h no período da tarde.

Campina Grande

Em Campina Grande, o atendimento é feito no Hospital de Emergência e Trauma da cidade, no endereço Av. Mal. Floriano Peixoto, 4700 – Malvinas. Eles também disponibilizam o telefone (83) 3310-5850.

Outras cidades do estado:

  • Picuí: Hospital Regional de Picuí – R. Francisco Pereira Gomes, 15 / Telefone: (83) 3371-2554
  • Monteiro: Hospital Regional de Monteiro – R. Epaminondas Azevedo, 3
  • Patos: Hospital Regional de Patos – R. Horácio Nóbrega, s/n Belo Horizonte / Telefone: (83) 3415-7700
  • Itaporanga: Av. Irineu Rodrigues da Silva, 183
  • Catolé do Rocha: R. Castelo Branco, 349 / Telefone: (83) 3441-2280
  • Cajazeiras: R. Tab. Antônio Holanda, s/n – Bairro Cristo Rei / Telefone: (83) 3531-2736
  • Princesa Isabel: R. Teotônio Carlos de Andrade

Você pode gostar também

Semana Municipal de Paz no Trânsito é aberta em João Pessoa com projeto do Cinema Rodoviário

admin1

Polícia Federal faz operação contra grupo e advogados por fraude de R$ 13 milhões do INSS em Campina Grande

admin1

Lei Municipal de Acesso à Informação completa 10 anos de vigência em João Pessoa

admin1