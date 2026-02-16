veja como prevenir o aparecimento e o que fazer em caso de picada
Com o calor e a umidade que são característicos do verão, os escorpiões tendem a aparecer com mais frequência em diferentes regiões da Paraíba, já que essas condições favorecem a presença do animal em áreas urbanas e residenciais.
A situação exige atenção redobrada da população, especialmente em locais com acúmulo de entulho, lixo e restos de materiais de construção.
As autoridades de saúde orientam que, em caso de picada, a vítima procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima. O atendimento rápido é essencial para evitar complicações, sobretudo em crianças, idosos e pessoas com comorbidades.
LEIA TAMBÉM:
Como evitar a presença de escorpiões?
Os escorpiões preferem espaços escuros, úmidos e com pouco movimento. Locais comuns de esconderijo são: sapatos, roupas, ralos, batentes de portas, janelas, assoalhos soltos, frestas nas paredes, caixas de energia, armários, entulhos, construções e lixo acumulado.
Também é necessário se manter atento ao acúmulo de lixo e a presença de insetos nos espaços, que contribuem para a proliferação desses animais.
Outras recomendações são:
- Manter a casa e o quintal sempre limpos;
- Eliminar possíveis fontes de alimento dos escorpiões, como baratas e outros insetos;
- Vedar frestas, buracos e rachaduras em paredes;
- Utilizar telas de proteção em ralos e janelas;
- Inspecionar roupas e calçados antes de usá-los;
- Evitar deixar objetos, calçados e roupas no chão;
- Não colocar as mãos em locais escuros, como buracos, frestas, sob pedras ou troncos.
Orientações em caso de picada de escorpião
A vítima deve sempre procurar o atendimento médico de imediato. Também é importante evitar práticas caseiras, como o uso de torniquetes e substâncias na área da picada.
Outras recomendações são:
- Lavar o local da picada com água e sabão;
- Aplicar compressa morna para ajudar a aliviar a dor;
- Evitar movimentos excessivos, a fim de não facilitar a disseminação do veneno pelo organismo;
- Levar o escorpião ou uma foto do animal, se possível, para auxiliar na identificação da espécie.
Caso sejam constatados sinais mais graves, como vômitos, sudorese intensa e dificuldade para respirar, é importante procurar orientações especializadas.
Em caso de acidentes com escorpiões, onde procurar atendimento na Paraíba?
João Pessoa
No caso dos atendimentos presenciais a referência é o Hospital Universitário Lauro Wanderley, que abriga o Ceatox. Para este tipo de atendimento, o Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox) disponibiliza os telefones (83) 3216-7045 e 0800-722-6001.
Em caso de acidentes, a Gerência da Vigilância Ambiental de João Pessoa também dispõe de canais de atendimento. Os telefones para contato são (83) 3213-7781 e 3213-7782. Em dias úteis, é possível ser atendido pelo número de WhatsApp (83) 99395-1971, que funciona das 8h às 12h de manhã, e das 13h às 17h no período da tarde.
Campina Grande
Em Campina Grande, o atendimento é feito no Hospital de Emergência e Trauma da cidade, no endereço Av. Mal. Floriano Peixoto, 4700 – Malvinas. Eles também disponibilizam o telefone (83) 3310-5850.
Outras cidades do estado:
- Picuí: Hospital Regional de Picuí – R. Francisco Pereira Gomes, 15 / Telefone: (83) 3371-2554
- Monteiro: Hospital Regional de Monteiro – R. Epaminondas Azevedo, 3
- Patos: Hospital Regional de Patos – R. Horácio Nóbrega, s/n Belo Horizonte / Telefone: (83) 3415-7700
- Itaporanga: Av. Irineu Rodrigues da Silva, 183
- Catolé do Rocha: R. Castelo Branco, 349 / Telefone: (83) 3441-2280
- Cajazeiras: R. Tab. Antônio Holanda, s/n – Bairro Cristo Rei / Telefone: (83) 3531-2736
- Princesa Isabel: R. Teotônio Carlos de Andrade