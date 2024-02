Progressistas iniciam rodízio e vereador Tarcísio Jardim vai assumir vaga na ALPB

O Progressistas resolveu aderir ao rodízio de deputados para prestigiar os suplentes do partido na Assembleia Legislativa da Paraíba. O acordo foi anunciado pelo presidente do partido, deputado federal Aguinaldo Ribeiro, nesta terça-feira (27).

Nesta primeira etapa, quem deve assume o vereador de João Pessoa, Tarcísio Jardim (PP), que é segundo suplente. O primeiro suplente, Lindolfo Pires, atualmente está atuando como secretário de Esportes do Estado, por indicado do vice-governador Lucas Ribeiro.

A cadeira para o parlamentar será aberta com a licença do deputado João Paulo Segundo. Ele deve compor a bancada com o deputado Galego Sousa e Dra. Paula.

Tarcísio Jardim está encerrando o primeiro mandato como vereador da capital este ano. Nas eleições 2022 ficou na segunda suplência na ALPB com 12.081 votos.

Autointitulado conservador e bolsonarista, desde que assumiu se envolveu em algumas polêmicas por declarações preconceituosas contra mulheres e minorias. Em uma delas atacou apenas as mulheres por uma eventual gravidez não planejada.

Tarcísio Jardim também criou polêmica ao conseguir aprovar um projeto de lei que tornaria proibida a participação de crianças na Parada Gay ou eventos similares que sejam realizados na capital.