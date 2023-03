Serviços intensificados

Seinfra retira grande volume de materiais e resíduos em galerias pluviais e realiza ação na barreira do Castelo Branco

21/03/2023 | 17:30 | 25

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) retirou, apenas no período da manhã desta terça-feira (21), o volume de 5 metros cúbicos de material e resíduos – o equivalente a um caminhão cheio, de dentro de galerias pluviais em vários pontos da Capital. A ação foi intensificada para evitar pontos de alagamentos, registrados no início da manhã em virtude de uma ‘tromba d’água’, que resultou em um índice pluviométrico de 28,4 mm em menos de uma hora.

Durante a ação, foram retirados diversos tipos de materiais, que descartados de forma errada ou arrastados pela força da água, acabam obstruindo as galerias pluviais. Na orla, por exemplo, foram removidos de dentro de uma galeria até pedaços de concreto. Mesmo com o registro de aproximadamente 10 pontos de alagamento na cidade, não foram identificados problemas graves e a drenagem conseguiu escoar o grande volume de água minutos após a chuva parar.

Além desse trabalho, que foi intensificado em toda orla e nos bairros da Torre, Centro, Varadouro, Cristo, Rangel, José Américo, Geisel e Valentina, a Seinfra está fazendo um desvio para evitar a passagem de água na altura da barreira do Castelo Branco, que margeia o km 19 da BR-230. Esse trecho, inclusive, incluindo a galeria que escoa as águas da chuva, é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Projetos de drenagem – Um pacote de obras de drenagem em vários pontos da Capital vem sendo colocado em prática pela Prefeitura de João Pessoa, com serviços executados pela Seinfra. As obras já estão concluídas na Avenida Hilton Souto Maior, em Mangabeira (em frente ao shopping), no Bosque Parque das Águas (Mangabeira) e também no Valentina e Bairro das Indústrias (ambos com ampliação da drenagem).

Obras em andamento – Ainda estão em execução serviços de drenagem no conjunto Novo Milênio, em Gramame, onde está sendo duplicada a capacidade de escoamento das águas pluviais – a tubulação passando dos atuais 600 milímetros para 1.200 milímetros.

A gestão municipal ainda segue investindo no sistema de drenagem, com projetos – já contratados – para a construção de novas redes nos bairros de Colinas do Sul, Cristo Redentor e Esplanada, onde as obras devem ser iniciadas ainda neste semestre.

Atendimento – A Seinfra mantém serviços de manutenção diária de galerias, que a população pode solicitar por meio do telefone 0800 031 1530 ou através da plataforma Prefeitura Conectada, acessível no site da Prefeitura de João Pessoa (joaopessoa.pb.gov.br).