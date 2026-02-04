EMHA convoca suplentes do Residencial Jardim Antártica – CGNotícias

Por MRNews



A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), publicou nesta sexta-feira (30), por meio do Diogrande nº 8.206, o Edital de Comparecimento nº 05/2026, que convoca os suplentes pré-selecionados para 30 apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, referentes ao Condomínio Residencial Jardim Antártica.

Os convocados devem comparecer à sede da EMHA para entrega de documentos e comprovação dos critérios de pontuação, etapa que tem como objetivo subsidiar eventual reclassificação dos candidatos, conforme análise e validação das informações apresentadas.

O atendimento será realizado na EMHA, localizada na Rua Íria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente, no período de 2 a 9 de fevereiro de 2026, das 8h às 12h. Os convocados devem comparecer munidos de toda a documentação necessária para conferência.

Rochedo recebe obras de infraestrutura urbana e educação para melhorar a vida do cidadão – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Governo entrega pavimentação em bairros e inicia obra na MS-244 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Cabe destacar que a apresentação da documentação não garante a destinação definitiva da unidade habitacional, estando o processo condicionado à conferência e validação dos dados informados no ato da inscrição.

Confira a lista completa dos suplentes convocados aqui.

Sobre o empreendimento

O Residencial Jardim Antártica está localizado no bairro Jardim Antártica, na Região Urbana do Lagoa, e fará parte de um novo empreendimento do programa habitacional federal garantindo moradia digna para quem mais precisa. Cada unidade possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de contar com infraestrutura completa e áreas de convivência no condomínio.

Observatório da Funsat destaca 2025 como ano gerador de empregos – CGNotícias

Rio Negro ganha pacote de obras que vão qualificar infraestrutura e saneamento do município

#ParaTodosVerem: Imagem de ilustração de um condomínio de moradia popular.