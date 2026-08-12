Sol Maior desta sexta-feira será com os instrumentistas Roberto do Valle e Israel Sete Cordas

A edição desta sexta-feira (30) do projeto Sol Maior terá como atração os instrumentistas Roberto do Valle e Israel Sete Cordas, que vão levar sucessos de Pixinguinha, Ernesto Nazareth e Waldir Azevedo, além de canções inéditas autorais. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece todas as sextas-feiras, a partir das 16h, no Hotel Globo, com entrada gratuita.

“É com muita alegria que anunciamos Roberto do Valle e Israel Sete Cordas no Sol Maior, um projeto vitorioso que iniciamos há quatro anos e que se consolidou no Hotel Globo, um ambiente de cultura, de artes e também de contemplação da natureza. Ficamos muito contentes de poder ofertar ao morador da cidade, ao turista que nos visita, essa oportunidade de ouvir a música de excelência desses dois artistas que são uma referência na Paraíba e fora dela”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O músico Roberto do Valle afirma que o Sol Maior é uma das iniciativas musicais mais importantes de João Pessoa. “Esse projeto busca prestigiar a música regional e isso tem que continuar. Estou muito feliz por participar e, para mim, é um privilégio somar com uma apresentação”, pontua.

Além do Trenzinho do Caipira, do compositor Heitor Villa-Lobos, que é executada sempre durante o pôr do sol, o repertório inclui canções inéditas de compositores pernambucanos como Adalberto Cavalcanti e Betto do Bandolim, artista muito conhecido no cenário da música instrumental do Recife e do Brasil.

Os músicos também vão tocar obras de Ivanildo Maciel; Rossini Ferreira, muito famoso no universo do bandolim brasileiro; do pai do bandolim Jacob do Bandolim; do mestre Luperce Miranda, considerado por Villa-Lobos o Paganini do bandolim. No repertório está ainda a valsa concerto ‘Quando me Lembro. Na lista de músicas estão também obras de Pixinguinha, Ernesto Nazareth e Waldir Azevedo.