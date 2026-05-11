VIGÉSIMO SEGUNDO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DA ATUAL GESTÃO MANTÉM NÚMERO DE 12 INFECTADOS PELA COVID EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), comunica mais uma vez à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Desta vez, os dados são referentes a esta quinta-feira (25).

Os casos notificados chegaram ao patamar de 903. Agora, no município, existem apenas cinco casos suspeitos e os confirmados mantiveram-se em 353. Ao todo são 545 casos descartados. Apenas um paciente está em situação de internação e não há nenhum caso de óbito.

Em relação ao último boletim, publicado na última quarta-feira (24), houve manutenção do número de infectados que seguem em tratamento domiciliar: 11 pacientes. O número de munícipes recuperados manteve-se em 341.

Existem 35 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para COVID-19.

Até 14 de março estará em vigor o decreto 277/2021, emitido pela gestão municipal, que enrijece medidas de combate ao COVID-19 em São José do Seridó. Confira decreto: