sábado, janeiro 31, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

gol de Dudu Nardini, do Botafogo-PB sobre o Sousa, vence a 3ª rodada

admin1

O golaço marcado por Dudu Nardini, do Botafogo-PB, no empate do time com o Sousa em 1 a 1, foi eleito o mais bonito da 3ª rodada do Campeonato Paraibano Pixbet 2026. Ele recebeu 46,8% dos votos, derrotando os golaços de Hugo Borges, do Treze, e Renê, do Nacional de Patos. A votação foi realizada no aplicativo RedeOn.

A segunda colocação ficou com Hugo Borges, do Treze, que marcou na derrota do time para o Atlético-PB em pleno Amigão. Ele recebeu 29,11% dos votos.

Já Renê, do Nacional de Patos, recebeu 24,05% e ficou na terceira posição. O gol foi o segundo do Naça no empate em 4 a 4 com o Confiança-PB.

Dudu Nardini comemora golaço diante do Sousa no Almeidão. (Foto: João Neto/Botafogo-PB)

A votação do Gol Arretado é aberta sempre no dia seguinte ao fim de cada rodada do estadual, tudo no aplicativo RedeOn.

  1. Dudu Nardini (Botafogo-PB) – Botafogo-PB 1 x 1 Sousa – 46,8%
  2. Hugo Borges (Treze) – Treze 1 x 2 Atlético-PB – 29,11%
  3. Renê (Nacional de Patos) – Nacional de Patos 4 x 4 Confiança-PB – 24,05%

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

Você pode gostar também

Seinfra inicia semana realizando serviços na rede de drenagem e a Operação Tapa-Buraco

admin1

Comlurb: feira na Barra da Tijuca recebe campanha de incentivo à coleta seletiva

admin1

Paraibanos têm vidas transformadas após bariátrica e cirurgias plásticas reparadoras no Hospital Santa Isabel

admin1