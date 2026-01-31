gol de Dudu Nardini, do Botafogo-PB sobre o Sousa, vence a 3ª rodada

O golaço marcado por Dudu Nardini, do Botafogo-PB, no empate do time com o Sousa em 1 a 1, foi eleito o mais bonito da 3ª rodada do Campeonato Paraibano Pixbet 2026. Ele recebeu 46,8% dos votos, derrotando os golaços de Hugo Borges, do Treze, e Renê, do Nacional de Patos. A votação foi realizada no aplicativo RedeOn.

A segunda colocação ficou com Hugo Borges, do Treze, que marcou na derrota do time para o Atlético-PB em pleno Amigão. Ele recebeu 29,11% dos votos.

Já Renê, do Nacional de Patos, recebeu 24,05% e ficou na terceira posição. O gol foi o segundo do Naça no empate em 4 a 4 com o Confiança-PB.

Dudu Nardini comemora golaço diante do Sousa no Almeidão. (Foto: João Neto/Botafogo-PB)

A votação do Gol Arretado é aberta sempre no dia seguinte ao fim de cada rodada do estadual, tudo no aplicativo RedeOn.

Dudu Nardini (Botafogo-PB) – Botafogo-PB 1 x 1 Sousa – 46,8% Hugo Borges (Treze) – Treze 1 x 2 Atlético-PB – 29,11% Renê (Nacional de Patos) – Nacional de Patos 4 x 4 Confiança-PB – 24,05%

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba