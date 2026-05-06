Gestão Municipal por meio da SEJEL divulga a programação do Campeonato dos blocos 2026

Gestão Municipal de São José do Seridó, por meio da SEJEL

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Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer, divulga a programação oficial do Campeonato de Blocos 2026, uma das competições esportivas mais aguardadas do calendário carnavalesco do município.

O campeonato reúne equipes representando os blocos carnavalescos, promovendo integração, esporte, lazer e valorização da cultura popular. Ao longo dos jogos, atletas e torcedores vivenciam momentos de confraternização, espírito esportivo e muita emoção dentro e fora de campo.





A competição será realizada conforme o cronograma divulgado, com partidas distribuídas por fases e grupos, garantindo organização, equilíbrio técnico e competitividade entre as equipes participantes. Cada jogo contará com estrutura adequada, arbitragem e apoio da organização, assegurando o bom andamento do campeonato.





A Gestão Municipal reforça o compromisso com o incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e fortalecimento dos laços comunitários, especialmente durante o período carnavalesco, que movimenta a cidade e fortalece a identidade cultural local.



