sexta-feira, janeiro 30, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda

admin1

Por MRNews

Deivison Rocha Dantas, de 13 anos, morreu nesta quinta-feira (29) após ser atacado por um tubarão na praia Del Chifre, em Olinda, Pernambuco. O adolescente brincava com amigos no mar quando sofreu uma mordida na parte de trás da coxa direita, por volta das 14h20.

O adolescente foi retirado da água e recebeu os primeiros socorros de pessoas que estavam no local. Em seguida, foi levado para o Hospital Tricentenário.

De acordo com a equipe médica, o adolescente teve uma parada cardiorrespiratória e já chegou sem vida ao serviço médico.

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões

Vorcaro se negou a informar senha do celular durante depoimento à PF

“Ele tinha uma lesão bastante extensa na coxa direita, local de artérias que irrigam os membros inferiores, e como a lesão foi bastante extensa, provavelmente ele perdeu bastante sangue”, explicou o médico que atendeu o garoto, Levi Dailton.

A região é conhecida pelo histórico de ataques de tubarão. Com esse caso, já são seis incidentes registrados nesse trecho. Com a morte de Deivison, Pernambuco chega a 27 mortes de vítimas de tubarão, em um total de 82 ocorrências registradas desde 1992.

Há quase três anos não havia registro de ataques na orla do estado. Atualmente, a área está sem monitoramento. No início deste ano, o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões lançou um edital para retomar esse trabalho.

Mano Menezes assume comando técnico da seleção do Peru por 4 anos

Casos de síndrome respiratória grave estão em queda em quase todo o país

Você pode gostar também

com déficit de 140 membros, defensora pública-geral denuncia pagamentos a advogados

admin1

Queimadas sedia evento de skate neste domingo

admin1

Sedec e Instituto Alpargatas realizam formação em prol da educação étnico-racial e antirracista

admin1