Mãe de jovem atípico ressalta importância do trabalho social realizado pela Prefeitura no Vista Alegre

“Meu filho evoluiu depois que nós passamos a morar no residencial. Hoje ele é outra pessoa, mais esperto e tranquilo, interage com as pessoas e nós somos muito mais felizes”. O relato é da dona de casa Ana Paula Nunes dos Santos, mãe Willianderson Nunes, de 25 anos, um jovem atípico que foi acolhido com muito carinho nas atividades realizadas pela equipe técnica e social da Secretaria de Habitação (Semhab).

Willianderson mora no Residencial Vista Alegre e é um dos participantes da colônia de férias promovida pela Semhab. Ele e mais outros 12 adolescentes e crianças participaram, nesta quinta-feira (29), de uma oficina de Jiu jitsu no Centro de Referência da Juventude, em Mangabeira.

A iniciativa acontece em parceria com a Secretaria de Esportes, Juventude e Recreação (Sejer) e faz parte da segunda semana de atividades da colônia de férias, que mobiliza crianças e adolescentes durante o período do recesso escolar.

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, disse que a proposta da iniciativa é ocupar o tempo dos jovens com atividades recreativas e esportivas de forma didática e pedagógica. “A colônia é um sucesso e tem uma participação excelente dos jovens e um exemplo é Willianderson, um rapaz atípico que sempre participa de nossas atividades. Nós sentimos que estamos ajudando esse e outros jovens a superar suas limitações, fazendo com que ele se integre socialmente. Isso se chama inclusão social, mais qualidade de vida para todas essas pessoas”, ressaltou.

Mudança de vida – Ana Paula disse que antes de morar no Residencial Vista Alegre, Willianderson era um garoto de poucos amigos. Agora, passou a ter uma visão diferente do mundo e se sente parte da comunidade. “Morar no Vista Alegre foi muito bom pra mim e minha família. Eu agradeço muito ao prefeito Cícero Lucena e ao vice Leo Bezerra por tudo que eles têm feito por nós”.

Ela lembra que já viveu muitas dificuldades na vida ao lado do filho e agora se sente forte para ajudá-lo a vencer as limitações que enfrenta por causa da comorbidade. “Sinto-me realizada vendo Willianderson participar da colônia de férias e de outras atividades promovidas dentro do residencial”.

Beto Pirulito, secretário executivo de Habitação, afirmou que é gratificante ouvir um depoimento como o de Ana Paula, um reconhecimento à importância do trabalho social feito dentro do Residencial Vista Alegre. “Esse é o nosso papel enquanto agentes públicos, fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, com pleno direito a cidadania e a dignidade. E é com essa finalidade que a nossa equipe técnica e social trabalha, promovendo a inclusão social e dando mais qualidade de vida para essas famílias, em particular para esses jovens que estão participando da nossa colônia de férias”.

O professor Lúcio Chalie Brown, que é faixa preta 5º grau de Jit jitsu, explicou que a oficina tem um objetivo pedagógico e didático – defesa pessoal, competição e arte marcial -, onde os jovens têm uma visão diferente do mundo e das relações humanas. Ele citou como exemplo a própria história, de uma pessoa de origem humilde que cresceu no Valentina de Figueiredo, mas que através do esporte conheceu outros países e foi campeão mundial.

Berg Senna, da equipe técnica e social da Semhab, disse que a oficina de Jiu jitsu foi a segunda atividade da colônia esse ano. “A primeira oficina foi mais recreativa, lúdica e dinâmica para fortalecer a relação entre os jovens e aconteceu na quadra do próprio residencial. Essas atividades fazem parte do programa Pós Ocupacional, que acompanha as famílias contempladas pelo Programa Habitacional do Município”, afirmou.

Futsal – Na programação da próxima semana acontece uma oficina de futsal no Ginásio Neuza Brandão, no bairro Bancários, quando os jovens vão conhecer a modalidade esportiva e participar de um torneio.