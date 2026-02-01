domingo, fevereiro 1, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Mãe de jovem atípico ressalta importância do trabalho social realizado pela Prefeitura no Vista Alegre

admin1

“Meu filho evoluiu depois que nós passamos a morar no residencial. Hoje ele é outra pessoa, mais esperto e tranquilo, interage com as pessoas e nós somos muito mais felizes”. O relato é da dona de casa Ana Paula Nunes dos Santos, mãe Willianderson Nunes, de 25 anos, um jovem atípico que foi acolhido com muito carinho nas atividades realizadas pela equipe técnica e social da Secretaria de Habitação (Semhab).

Willianderson mora no Residencial Vista Alegre e é um dos participantes da colônia de férias promovida pela Semhab. Ele e mais outros 12 adolescentes e crianças participaram, nesta quinta-feira (29), de uma oficina de Jiu jitsu no Centro de Referência da Juventude, em Mangabeira.

A iniciativa acontece em parceria com a Secretaria de Esportes, Juventude e Recreação (Sejer) e faz parte da segunda semana de atividades da colônia de férias, que mobiliza crianças e adolescentes durante o período do recesso escolar.

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, disse que a proposta da iniciativa é ocupar o tempo dos jovens com atividades recreativas e esportivas de forma didática e pedagógica. “A colônia é um sucesso e tem uma participação excelente dos jovens e um exemplo é Willianderson, um rapaz atípico que sempre participa de nossas atividades. Nós sentimos que estamos ajudando esse e outros jovens a superar suas limitações, fazendo com que ele se integre socialmente. Isso se chama inclusão social, mais qualidade de vida para todas essas pessoas”, ressaltou.

Mudança de vida – Ana Paula disse que antes de morar no Residencial Vista Alegre, Willianderson era um garoto de poucos amigos. Agora, passou a ter uma visão diferente do mundo e se sente parte da comunidade. “Morar no Vista Alegre foi muito bom pra mim e minha família. Eu agradeço muito ao prefeito Cícero Lucena e ao vice Leo Bezerra por tudo que eles têm feito por nós”.

Ela lembra que já viveu muitas dificuldades na vida ao lado do filho e agora se sente forte para ajudá-lo a vencer as limitações que enfrenta por causa da comorbidade. “Sinto-me realizada vendo Willianderson participar da colônia de férias e de outras atividades promovidas dentro do residencial”.

Beto Pirulito, secretário executivo de Habitação, afirmou que é gratificante ouvir um depoimento como o de Ana Paula, um reconhecimento à importância do trabalho social feito dentro do Residencial Vista Alegre. “Esse é o nosso papel enquanto agentes públicos, fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, com pleno direito a cidadania e a dignidade. E é com essa finalidade que a nossa equipe técnica e social trabalha, promovendo a inclusão social e dando mais qualidade de vida para essas famílias, em particular para esses jovens que estão participando da nossa colônia de férias”.

O professor Lúcio Chalie Brown, que é faixa preta 5º grau de Jit jitsu, explicou que a oficina tem um objetivo pedagógico e didático – defesa pessoal, competição e arte marcial -, onde os jovens têm uma visão diferente do mundo e das relações humanas. Ele citou como exemplo a própria história, de uma pessoa de origem humilde que cresceu no Valentina de Figueiredo, mas que através do esporte conheceu outros países e foi campeão mundial.

Berg Senna, da equipe técnica e social da Semhab, disse que a oficina de Jiu jitsu foi a segunda atividade da colônia esse ano. “A primeira oficina foi mais recreativa, lúdica e dinâmica para fortalecer a relação entre os jovens e aconteceu na quadra do próprio residencial. Essas atividades fazem parte do programa Pós Ocupacional, que acompanha as famílias contempladas pelo Programa Habitacional do Município”, afirmou.

Futsal – Na programação da próxima semana acontece uma oficina de futsal no Ginásio Neuza Brandão, no bairro Bancários, quando os jovens vão conhecer a modalidade esportiva e participar de um torneio.

Você pode gostar também

Parque Arruda Câmara é refúgio de animais exóticos, originários de outros países

admin1
Farofa da Gkay SAIBA QUANTO VAI CUSTAR E COMO ASSISTIR TUDO AO VIVO

Farofa da Gkay SAIBA QUANTO VAI CUSTAR E COMO ASSISTIR TUDO AO VIVO

admin1

Prefeitura garante acesso aos serviços de saúde no Natal e Ano Novo; veja outros setores que funcionam nos feriados

admin1