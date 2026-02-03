Penitenciária Feminina Júlia Maranhão ganhará nova sede do Castelo de Bonecas e Berçário — Governo da Paraíba

O Governo do Estado investe em nova sede do projeto de ressocialização Castelo de Bonecas da Penitenciária Feminina Júlia Maranhão, em João Pessoa. As reeducandas engajadas na produção de bonecas e outras peças artesanais vão passar a trabalhar em ampla sede do projeto atualmente em construção. O governo também está construindo o berçário daquela unidade prisional.

Estão sendo investidos R$ 1.523.280,70. A supervisão das construções é da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba (Suplan).

A nova oficina do Castelo de Bonecas terá loja de exposição, infraestrutura com impermeabilização, revestimento, prevenção e combate a incêndio, climatização, esquadrias, instalação sanitária. Da reforma na unidade prisional constam implantação do sistema de combate a incêndio em todo o complexo e da produção de fraldas (Área de produção, depósito, lavatório, banheiro Acessível).

Além das novas instalações do projeto Castelo de Bonecas, também está em obras o berçário com espaço de convivência, área de apoio, dormitórios, banheiro acessível e lavanderia.

Criado em 2012, o “Projeto Castelo de Bonecas” surgiu de forma espontânea e se transformou em um ateliê coletivo que já capacitou mais de 100 mulheres privadas de liberdade, muitas das quais seguiram atuando como artesãs após o cumprimento da pena. Atualmente, 15 internas participam diretamente da produção, que chega a 300 peças por semana. O projeto também garante renda para as participantes e contribui para a remição de pena.

A renda obtida com as vendas é dividida entre as internas e a manutenção do projeto, que participa do Salão do Artesanato Paraibano, em João Pessoa, durante a alta estação e do Salão do Artesanato de Campina Grande, no período das festas juninas – um dos momentos de maior fluxo turístico da cidade.

Ascom/Seap-PB

Fotos e revisão: Wanildo Martins