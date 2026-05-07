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Serviço de pavimentação avança na Rua Natanael Vieira 

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A Prefeitura de Junco do Seridó continua investindo na melhoria da infraestrutura urbana com o propósito de  melhorar a qualidade de vida da população e o tráfego de veículos na cidade.

Neste mês de janeiro, o serviço de pavimentação em paralelepípedo, que tem transformado várias localidades da cidade, chegou ao trecho da Rua Natanael Vieira. O investimento faz parte das ações da gestão pública, considerando o fortalecimento da infraestrutura.

Além de garantir mais mobilidade, a construção contempla os moradores da rua, reduzindo o risco de acidentes e encerrando de uma vez os transtornos enfrentados pela poeira e a água durante o período de chuvas. 

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