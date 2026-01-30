Celest segue com matrículas para alunos da Rede Municipal de Ensino

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras de João Pessoa (Celest), da Secretaria de Educação de João Pessoa (Sedec-JP), segue esta semana com o calendário de atendimento ao público, agora, com vagas paras os alunos da Rede Municipal de Ensino. Ao todo, a instituição ofertou 750 vagas para este semestre, voltadas os estudantes das escolas municipais, profissionais da educação, servidores do Município e o público em geral.

Segundo a diretora do Celest, Jéssica Holanda, nessa segunda-feira (26), começou o atendimento aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, regularmente matriculados na Rede Municipal do Ensino de João Pessoa, interessados em aprender idiomas.

“Estamos disponibilizando 300 vagas para os alunos da Rede Municipal de Ensino, sendo 250 para Inglês e 50 para Espanhol. As matrículas se estendem até 4 de fevereiro, na modalidade presencial, na sede do Celest, localizada na avenida Epitácio Pessoa”, destacou, informando que as aulas do semestre estão previstas para iniciar a partir do dia 9 de fevereiro.

Ela explicou que as categorias de adultos que fizeram as inscrições online no último sábado (24) e foram convocados nessa segunda-feira (26), agora, seguirão o seguinte cronograma: os candidatos classificados dentro das vagas oferecidas farão, nos dias 29 e 30 deste mês, a efetivação das matrículas. “É preciso ficar atento as documentações exigidas no ato da matrícula”, ressaltou a gestora do Centro.

Também, nesta terça-feira (27), poderão se inscrever no link https://sites.google.com/view/celestjoaopessoa/inicio para a prova de nivelamento, destinado aos que já possuem algum conhecimento em um dos idiomas oferecidos pelo Centro.

Já para os alunos da rede, os pais e/ou responsáveis deverão apresentar a seguinte documentação: cópia do CPF; Cópia do CPF e RG do responsável; cópia da identidade e certidão de nascimento do aluno; comprovante de residência atualizado e de comprovante de escolaridade (declaração do ano vigente ou histórico escolar); e uma foto 3×4”, afirmou.

Endereço – O Celest está localizado na Avenida Epitácio Pessoa, nº 1.840, bairro dos Expedicionários. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 99604-4389 ou pelo e-mail [email protected].